दोन ते चार दिवसांची सुटी आहे आणि या सुटीचा आनंद परिवार किंवा आपल्‍या मित्रांसोबत घ्‍यायचाय. तर महाराष्‍ट्रातील अशी काही ठिकाणे आहेत; जेथे सुटीचा परिपुर्ण आनंद घेता येवू शकतो. अशा काही आठ जागा आहेत, जिथे आपल्या साहसांना पंख देऊ शकता. तर जाणून घ्‍या या ठिकाणांची माहिती आणि करा प्लॅनिंग. लोणार सरोवर

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर ही निसर्गाची एक अद्भुत देणगी आहे. हे रहस्यमय तलाव क्षार आणि खारट दोन्ही आहे. शास्त्रज्ञांचे असे मत आहे की हा तलाव हजारो वर्षांपूर्वी उल्काद्वारा तयार झाला आहे. जर आपण पक्षीप्रेमी असाल तर हे ठिकाण आपल्या प्रवासी सूचीच्या पहिल्‍या क्रमांकावर असायला हवे. सरोवरापर्यंत पोहोचण्यासाठी दुर्गम मार्गांनी जावे लागते, जे तुमच्या साहसाची पातळी वाढवू शकेल. या परिसरात बरीच प्राचीन मंदिरेही आहेत, त्यात खजुराहोसारख्या कलाकृती बनवल्या आहेत. तारकर्ली

तारकर्लीला जा किंवा संपूर्ण मालवणमध्ये फिरा. निळा समुद्र आणि पांढरी वाळू निश्‍चितच आपल्या थकव्यास दूर करेल. काहीतरी रोमांचक करायचे असल्यास येथे स्कूबा डायव्हिंग, पॅरा सेलिंगचा देखील आनंद घेऊ शकता. याशिवाय खाण्यापिण्यात मालवणी पदार्थांचा आनंद देखील घेता येणार आहे. भीमाशंकर

सह्याद्रीच्या खोऱ्यात असलेले भीमाशंकर यांचे मंदिर ११ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक. अत्यंत उंचीवर असलेले हे मंदिर दगडांनी बनलेले आहे. हिरवीगार पालवी सर्वत्र दिसते आणि पर्वत खूपच दूर आहेत. याशिवाय येथील इतर देवळांपेक्षा गर्दीही कमी आहे. इथले वातावरण ध्यान करण्यासाठी योग्य आहे. जवळजवळ सोलनपाडा धरणालाही भेट दिली जाऊ शकते. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीवनाबद्दल विशेष प्रेम असल्यास चंद्रपूरमधील ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानास नक्‍की भेट द्या. जर आपल्याला वाघ पहायचे असतील तर हे उद्यान आपल्याला निराश करणार नाही. येथे वाघ सफारीची सुविधा आहे. वनस्पती आणि वन्यजीवमध्ये स्वारस्य असल्यास हे ठिकाण आपल्यासाठी योग्य आहे. हरिण, वन्य कुत्री, विविध प्रकारचे पक्षी येथे दिसतील. महाबळेश्वर

पर्वत, थंड व थंड वारे येथे तुम्हाला आनंद देतात. म्‍हणूनच महाबळेश्वरकडे वळा. जर तुमचा पार्टनर इथल्या रोमँटिक वातावरणात तुमच्यासोबत असेल तर काय हरकत आहे. आठवणींमध्ये उगवत्या सूर्यावरील पिवळा चमक परत करण्यासाठी एकदा येथे जा. आपण येथे नौकाविहार आणि ट्रेकिंग देखील जाऊ शकता. चार दिवसांच्या विश्रांतीसाठी हे ठिकाण एक उत्तम पर्याय आहे. औरंगाबाद

युनेस्कोने जागतिक वारसा म्हणून घोषित केलेल्या अजिंठा वेरूळच्या लेण्यांमध्ये आपल्या कल्पनेच्या जगात राहू शकता. हिरव्या गार्डन आणि सरोवर आपणास निसर्गाच्या जवळ असण्याची भावना भरुन टाकतील. आपल्या मुलांना ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या या ठिकाणी एकदा घेऊन जा. नाशिक

नाशिक तीर्थक्षेत्र वगळता हे एक उत्तम ठिकाण आहे. अंजनेरीच्या टेकड्यांवर तुम्ही ट्रेकिंगचा आनंद घेऊ शकता. आपण शांती शोधत असाल तर नक्कीच दोन दिवस धम्मगिरीमध्ये घालवा. वाइन बनविणे पाहणे स्वतःच एक मनोरंजक अनुभव असेल. आणि पंचवटी ही तुमची श्रद्धा ठेवण्यासाठी योग्य स्थान आहे. एक संध्याकाळ गोदावरीच्या काठावर घालवा. पाचगणी

महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन म्‍हणून हे ठिकाण ओळखले जाते. जिथे नैसर्गिक सौंदर्य आणि मन मोहून टाकणारे दृश्य आहे. सकाळी लवकर उठणे आणि फिर्यादी यांच्यातुन सूर्योदय पाहणे आपल्या जीवनाचा एक सुंदर अनुभव नक्कीच असेल. जर आपण त्यापैकी असाल तर ज्यांच्यासाठी सकाळी लवकर उठणे कठीण नाही, परंतु अशक्य आहे, तर आपण येथे सूर्यास्ताचा आनंद देखील घेऊ शकता.

