हैदराबादमधील मंदिर पाहण्यासाठी एकदा तरी जायलाच हवे

तेलंगणा राज्याची राजधानी हैदराबाद ही भारतातील सर्वाधिक विकसित शहरांमध्ये गणना केली जाते. हे शहर आयटीचे प्रमुख केंद्र आहे. परंतु तंत्रज्ञानाचा विकास असूनही, त्या ठिकाणाचे आध्यात्मिक आकर्षणही कमी नाही. या शहरात समृद्ध इतिहास आणि स्वादिष्ट भोजन व्यतिरिक्त बरीच आकर्षणे आणि पर्यटनस्थळे आढळतील. चारमीनार, हुसेन सागर लेक, बिर्ला मंदिर आणि सालार जंग संग्रहालय अशी ठिकाणे देशामध्ये आणि परदेशात हैदराबादला वेगळी ओळख देतात. दुसरीकडे, जर आपण शहरात असलेल्या मंदिरांबद्दल बोललो तर त्यांनाही वेगळे स्थान आहे. येथे रत्नालयम मंदिर, पेद्मा मंदिर, श्री आदिनाथ जैन मंदिर इत्यादी काही आकर्षणे आणि या व्यस्त शहरात शांतता मिळवू शकता. जगन्नाथ मंदिर

ओडिया समुदायाने बनविलेले जगन्नाथ मंदिर बंजारा हिल्सच्या सुंदर भागात आहे. आधुनिक आर्किटेक्चर आणि डिझाइनमध्ये बांधलेले हे तेलंगणातील सर्वात प्रसिद्ध मंदिर आहे. भगवान जगन्नाथ यांना समर्पित या मंदिरात भगवान बलराम आणि सुभद्राच्या पुतळे देखील आहेत. तसेच मुख्य संकुलाच्या आतील भागात छोटी छोटी मंदिरे आहेत, जी भगवान शिव, पार्वती, हनुमान आणि गणेश यांना समर्पित आहेत. पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराची प्रतिकृती म्हणून मंदिर बांधले गेले होते आणि मंदिरातील दगडी कोरीव काम आणि ७० फूट उंच शिखरे नक्कीच भेट देण्याजोग्या आहेत. रथयात्रेसारखे सण येथे मोठ्या भव्यतेने आणि उत्साहाने साजरे केले जातात. रत्नालयम मंदिर

भगवान वेंकटेश्वर, देवी पद्मावती आणि अंदल देवी यांना समर्पित, रत्नालयम हैदराबादजवळील सर्वात प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एक आहे. हे शतकांपूर्वीचे मंदिर आहे आणि या मंदिरात, भगवान विष्णू, आपल्या बायका विश्रांती घेताना, कारंजे पाहण्याचा अनोखा आनंद घेत आहेत. मंदिरात यज्ञशाळा, प्रवचन हॉल, एक विशाल बाग आणि भगवान श्रीकृष्णाची आकर्षक मूर्ती आहे. भक्त अनेकदा मंदिराच्या मध्यवर्ती कक्षात विष्णू सहस्रनामांचा जप करताना दिसतात. बिर्ला मंदिर

२८० फूट उंच टेकडीवर बांधलेले बिर्ला मंदिर हैदराबाद शहरातील सर्वात सुंदर आणि प्रसिद्ध मंदिर आहे. हे मंदिर तिरुमाला भगवान वेंकटेश्वरला समर्पित आहे. दोन हजार टन पांढऱ्या राजस्थानी संगमरवरी मंदिराचे मंदिर बांधले गेले आहे. जे इतर मंदिरांपेक्षा वेगळे आणि खास आहे. हैदराबादमधील पर्यटकांच्या प्रमुख आकर्षणांमध्ये या जागेचा समावेश आहे. मुख्य मंदिराबरोबरच या मंदिरात भगवान गणेश, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णू, शिव आणि हनुमान यांच्याही इतर मूर्ती आहेत. डोंगराळ स्थानामुळे हे मंदिर हैदराबाद शहर आणि हुसेन सागर तलावाची नेत्रदीपक दृश्ये देते. पेडम्मा मंदिर

हैदराबादच्या आसपासच्या प्रसिद्ध मंदिरांच्या यादीमध्ये पद्मामा मंदिर देखील आहे. हे स्थानिक लोकांपैकी सर्वात प्रसिद्ध मंदिर आहे, जिथे ते हैदराबादजवळील मूळ गावी प्रमुख देवता म्हणून वंशज लक्ष्मीची पूजा करतात. रंगीबेरंगी गोपुरम, मुख्य गर्भगृह, प्रार्थना हॉल आणि शिल्पे केवळ भाविकच नव्हे तर इतर पर्यटकांनाही आकर्षित करतात. जरी आपण या मंदिरास कधीही भेट देऊ शकता, परंतु या मंदिरास भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ म्हणजे बोनाळू उत्सव आणि जून आणि जुलैमध्ये साजरा होणार्‍या रथ सप्तमी दरम्यान. श्री आदिनाथ जैन मंदिर

हैदराबादच्या बाहेरील परिसरातील एक प्रसिद्ध आणि महत्त्वाचे जैन मंदिर म्हणजे श्री आदिनाथ जैन मंदिर. हे प्राचीन मंदिर जैन समुदायाच्या दिगंबरा संप्रदायाचे आहे आणि येथे सुंदर आर्किटेक्चर, दगडी कोरीव काम आणि लाकडी कोरीव काम आहे. जेट ब्लॅक ग्रॅनाइट दगडाने बनविलेले पार्श्वनाथ यांची मुख्य मूर्ती ११ फूट उंच असून सात सापांसह उभे असलेल्या मुद्रामध्ये दिसते. या मंदिराची इतर आकर्षणे म्हणजे मानवी स्तंभ आणि थोरल्या स्मारक शिखरजीचे मॉडेल. मंदिरात धर्मशाळा देखील आहे, येथे विश्रांती कक्ष आणि शुद्ध जैन खाद्य पर्याय उपलब्ध आहेत.

