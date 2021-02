'दमण आणि दीव'ची ही सुंदर ठिकाणं मन प्रफुल्लीत करुन सोडतील; मग वाट कसली बघताय?

सातारा : जर आपण फिरायची योजना आखत असाल आणि आपल्याला नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद लुटायचा असेल, तर दमण आणि दीव आपल्यासाठी कायम उभे आहेत. भारताच्या या दोन राज्यांत अशी बरीच सुंदर ठिकाणे आहेत, जिथे आपण कायमचे स्थायिक होण्याचा विचार देखील करु शकता. तर, याच दमण आणि दीव या ठिकाणांबद्दल आम्ही तुम्हाला याची काही वैशिष्ठ्ये सांगणार आहोत.. फोर्ट जीरोम दमणगंगेच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर वसलेल्या या किल्ल्याला 'सेंट जीरोम'च्या स्मरणार्थ हे नाव देण्यात आले. या किल्ल्याची खास गोष्ट म्हणजे, Our Lady Of The Sea चर्च जी पोर्तुगीज काळातील आर्किटेक्चरला प्रतिबिंबित करते. याशिवाय पोर्तुगीज युद्धाची आठवण करून देणारी स्मशानभूमीही येथे आहे. जर आपल्याला पोर्तुगीज काळातील आर्किटेक्चर पहायचे असेल, तर हे ठिकाण आपल्यासाठी खास आहे. नागोआ बीच हा बीच दमण आणि दीव यांच्या सौंदर्यात नेहमीच भर घालत असतो. हा समुद्रकिनारा पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. हे कमी गर्दीचे ठिकाण असून याच्या मध्यभागी निळे आणि पूर्णपणे स्वच्छ पाणी आपल्याला एक वेगळा रोमांच देत असते. आपल्याला दमण आणि दीवच्या काही समुद्रकिनाऱ्यावर जायचे असल्यास निश्चितपणे नागोआ बीचवर जरुर जा. देवका बीच दमणचा देवका बीचही खूप लोकप्रिय असून पर्यटकांच्या आवडीची ही जागा आहे. हा बीच संध्याकाळी आणि एकटा वेळ घालविण्यासाठी योग्य आहे. हे एक प्रकारचे करमणूक पार्क आहे. तथापि, येथे पोहणे किंवा कोणत्याही प्रकारचे पाण्याचे खेळ करणे योग्य नाही. कारण, इथली जमीन बरीच खडकाळ आहे. मीरासोल लेक गार्डन या बागेला Kadaiya Lake Garden म्हणूनही ओळखले जाते. बाग, बोट चालविण्या व्यतिरिक्त इतर मनोरंजक गोष्टी देखील इथे उपभोगता येतील. जंपोर बीच दमणचा एक अतिशय सुंदर समुद्रकिनारा म्हणजे जंपोर बीच. हे ठिकाण दमणच्या दक्षिण टोकाला वसलेले आहे. हा बीच जलतरणपटूंचे आवडते ठिकाण असून इथले वातावरण खूप शांत आणि आनंददायी आहे. हे ठिकाण एखाद्या सहलीसाठी, मित्रांसह आनंद घेण्यासाठी स्वर्गाहून काही कमी नाही. येथे लपून बसलेल्या सूर्याचे दृश्य पाहण्यासारखे असते. दमण लाइटहाउस दमणगंगेच्या काठावरील लाइटहाउस देखील पाहण्यासारखे आहे. हा दमणचा सर्वात लोकप्रिय आणि महत्वाचा भाग मानला जातो. या खेरीज दमण आणि दीव येथे बरीच ठिकाणे आहेत, जिथे भेट दिली जाऊ शकते. दमण-दीवमधील या ठिकाणांना आवश्य भेट द्या दमण आणि दीवला भेट देण्यासाठी तुम्ही दमणगंगा, Our Lady of Rosary Chapel, हिल्सा अक्वेरियम, Kachigam Water Tank, हत्ती पार्क, ब्रिज साइड गार्डन आणि चर्च ऑफ बोम जीसस यासारख्या ठिकाणांना भेट देऊ शकता. तसेच, येथे जायचे असेल तर जास्त सुट्ट्यांची व्यवस्था करा. कारण, येथे भेट देण्यासाठी बरीच ठिकाणे आहेत, ज्यामुळे तुमची सुट्टी कमी होईल.

