सोलो ट्रिपला जाताय.. मग, 'या' खास गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा!

सातारा : रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यातून चार क्षण निवांत जगण्यासाठी, नवं काही अनुभवण्यासाठी आपण सहलीला निघतो खरं; पण जाताना, तिथे गेल्यावर टाळल्या पाहिजेत आणि केल्या पाहिजेत अशा गोष्टी हमखास विसरतो. जर आपण एकटे सहलीचे नियोजन आखत असाल, तर साहजिकच सहलीची संपूर्ण तयारी आपल्या खांद्यावर असणे आवश्यक आहे. यासाठी काय करावे आणि काय करू नये, हे जर आपल्याला समजत नसेल, तर या गोंधळादरम्यान आपली सहल रद्द होऊ शकते, याच भानही असणं जरुरीचे आहे. यासाठी काही एकट्या प्रवाशांच्या आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने आपल्याला सहलीचे सुरक्षित एकट्याचे नियोजन कसे करता येईल, सहलीचा कसा आनंद घेता येईल, याची माहिती व काही टिप्स तज्ज्ञांच्या अनुभवानुसार आपल्यासमोर मांडण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. लदाखला एकट्याने प्रवास करणारी जसकीरत कौर ही एक फॅशन आणि ट्रॅव्हल ब्लॉगर आहे. आपल्या मित्रांच्या वाटेकडे (प्रवास) बघून शेवटी तिने एकटीने लदाखला जाण्याची योजना आखली होती. तिच्या या योजनेला 'ही योजना देखील रद्द कर', असे लेबल लावले जावे, अशी तिची अजिबात इच्छा नव्हती. त्यानंतर तिला एका ट्रॅव्हल एजन्सीचे बुकिंग मिळाले आणि तिने लदाखचे सौंदर्य पाहण्यासाठी आपली सफर सुरु ठेवली. जसकीरत तिच्या पहिल्या यशस्वी एकट्या सहलीविषयी सांगते, “लदाखसारख्या ठिकाणी जाण्यासाठी तुम्हाला थोडी वेगळी तयारी करावी लागेल. हिवाळ्यातील कपडे, अतिरिक्त मोजे, लिप बाम, फेस कव्हर आणि हातमोजे (सूर्यप्रकाश टाळण्यासाठी) यांसारख्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. जर तुम्ही दुर्गम भागात जात असाल, तर जास्तीचे पेट्रोल घेऊन जा, म्हणजे त्रास होणार नाही. जर आपण एखाद्या रोड ट्रिपवर जात असाल, तर कार किंवा बाईकबद्दल इतके नक्की माहित आहे की, आपण स्वतःच लहान समस्या सोडवू शकाल. कधी-कधी प्रवासात आपल्या नाकातून रक्त वाहू शकते आणि आपले आरोग्य देखील बिघडू शकते. यासाठी प्रवासादरम्यान अल्कोहोल आणि सिगारेटसारख्या गोष्टींचे सेवन टाळावे किंवा त्याचे अजिबात सेवन करू नये. जसकीरत पुढे सांगतात, एकट्या सहलीतून तिला जे मिळालं त्यास उत्तर देताना ती म्हणते, “या अशा एकट्या सहलीमुळे मला आत्मविश्वास मिळाला. मला माझ्याबद्दल बर्‍याच गोष्टी कळल्या. मी काय करू शकते, ते मला समजले. मला जग पाहण्याचा आणि समजण्याचा एक नवीन दृष्टीकोन मिळाला." आयुष्यात किमान एकदा सोलो ट्रिपवर जाण्याचा सल्ला जसकीरत प्रत्येक स्त्रीला देते. दिल्लीच्या द मुआच्या संस्थापक ज्योती चाहर सांगतात, "एखाद्या प्रवासादरम्यान तुम्हाला (स्त्री) काही कालावधीत मासिक पाळीचा त्रास देखील सहन करावा लागतो, त्यासाठी आपल्या बॅगमध्ये पॅड असणे महत्वाचे आहे. तसेच प्रवासात पैसे आणि कार्डसुद्धा एकत्र ठेवू नये. पैशाचे दोन किंवा तीन भाग करा आणि ते वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवा. आपल्या पिशवीत चिप्स, नूडल आणि पाणी यासारख्या छोट्या गोष्टी ठेवा, पण याकडे आपले लक्ष असणे तितकेच महत्वाचे आहे. दोन-चार पेन किलर्स आणि मलमपट्टीही आपल्याकडे असणे जरूरीचे आहे. त्याचबरोबर अगदी स्वस्त हॉटेलमध्ये न राहण्याचा प्रयत्न करा, कारण कधी-कधी छोट्या हॉटेलांचा वाईट कामासाठी वापर होताना दिसतो. सोलो ट्रिपसाठी क्लियरट्रिपचे वितरण प्रमुख बालू रामचंद्रन यांच्या 'या' खास टिप्स.. आपण ज्या ठिकाणांना भेट द्यायला जात आहात, त्याबद्दल एखाद्यास सांगून जावे, तसेच त्या ठिकाणांचे संपर्क क्रमांक घ्यावेत. आपल्याला आवश्यकतेनुसार, बरेच कपडे आणि सामान बॅगमध्ये पॅक करणे, 7-8 दिवसांच्या सहलीसाठी एक महिनाभर पुरतील इतके कपडे सोबत घेऊ नका. भेटीच्या ठिकाणी असलेल्या हवामानाची संपूर्ण माहिती घ्या आणि त्यानुसार बॅग पॅक करा. आपण ज्या ठिकाणी फिरायला जात आहात, तेथील संस्कृतीचे थोडे ज्ञान आपल्याकडे असणे जरुरीचे आहे. आपल्या निवासस्थानाबद्दल काळजीपूर्वक निर्णय घ्या. आपणास सुरक्षितता आणि आरामदायक वातावरण मिळेल, अशी जागा निवडा. यासाठी तुम्हाला आणखी काही पैसे खर्च करावे लागले, तर अजिबात संकोच करू नका. हॉटेलचा वाय-फाय वापरुन, आपण ज्या ठिकाणी भेट द्याल तेथे आपल्या मोबाइलमधील त्या स्थानाचा गूगल ऑफलाइन नकाशा डाउनलोड करा. हे आपल्या मोबाइलच्या बर्‍याच डेटाची बचत करेल आणि आपल्याला एखादा मार्ग सापडला नाही, तर आपण त्या नकाशाच्या सहाय्याने त्या ठिकाणी पोहोचू शकाल. जर तुम्ही पहिल्यांदा सहलीवर एकटे जात असाल, तर थोड्या लहान सहलीने सुरूवात करा, लांबलचक सहलीने नव्हे. आपल्या सोयीनुसार रेल्वे, बस, कार किंवा विमान निवडा. कारण, प्रवास देखील संस्मरणीय असावा असे प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असते आणि आरोग्याच्यादृष्टीनेही महत्वाचे असते. सहलीसाठी निश्चित केलेल्या बजेटपेक्षा काही पैसे आपल्याजवळ अधिक ठेवा, कारण आपत्कालीन परिस्थिती केव्हाही उद्भवू शकते. या गोष्टीही लक्षात ठेवा सहलीदरम्यान, सोशल मीडियावर वारंवार अपडेट देत चला, जेणेकरून आपल्या मित्रांना आपण भेट दिलेल्या ठिकाणांबद्दल माहिती मिळत राहिल.

सहलीदरम्यान आपले पाकीट/पर्सची डमी सोबत ठेवा, जेणेकरून पाकिटमाऱ्यांच्या हालचालीवर आपली नजर राहील.

सर्व पर्यटन स्थळे पाहण्यासाठी गर्दी करू नका. आवश्यक असल्यास, आपण सूचिमधून काही कमी महत्वाची ठिकाणे देखील वगळू शकता. आपण जिथे जाता तिथे त्याचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न करा. या महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास तुमची सहल संस्मरणीय बनवू शकते. तथापि, बर्‍याच वेळा काही गोष्टी आपल्या नियोजनानुसार होत नाहीत. ट्रेनला उशीर झाला किंवा विमान रद्द झाले असेल, त्या ठिकाणी ठरलेल्या वेळेवर पोचता येत नाही इत्यादी अशा घटना आपला मूड खराब करू शकतात. पण, सहलीदरम्यान सकारात्मक रहा.

Web Title: Satara News Take Special Care When Going On A Solo Trip Tourisim