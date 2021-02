मार्चमध्ये हनिमूनला जाण्याचा प्लॅन आहे?, तर भारतातील 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या

सातारा : कोरोनाच्या (Corona) काळात आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या नियमात वारंवार बदल होत आहेत, त्यामुळे अनेकी जोडपी हनिमूनसाठी भारतातील विविध राज्ये निवडताना दिसत आहे. आपणसुद्धा हनीमूनची योजना आखत असाल आणि आपली स्वप्ने पूर्ण करायची असतील, तर भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत, जी आपला हनीमूनचा अनुभव खास बनवू शकतात. जरी मालदीव आणि स्वित्झर्लंड आपल्या हनीमूनच्या पहिल्या यादीत नसले, तरी भारतातली ही ऑफबीट ठिकाणे फिरण्यासाठी स्वर्गाहून काही कमी नाहीत. आपण मार्च महिन्यात या ठिकाणी सहज भेट देऊ शकता. ही जागा खूप रोमँटिक असल्याने आपल्या हनिमूनला काहीतरी खास बनविण्यासाठी योग्य आहे. आपण एकदा या ठिकाणी भेट देण्याची देखील योजना आखली पाहिजे. अंदमान-निकोबार बेटे : समुद्री जीवन आणि मनाला समृद्ध करतील, अशी अंदमान आणि निकोबारची दुर्गम बेटे हनिमून रोमांचासाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. उत्साही पर्यटक जोडपे विशेषत: पाण्याचा आनंद घेऊ शकतात. आपण थेट-ड्राइव्ह अनुभवाची निवडही करू शकता. येथे आपण समुद्री कासवांना पोहण्याचा आनंद देखील घेऊ शकता आणि आपला हनिमून संस्मरणीय बनवू शकता. केरळमधील पाणलोटांचा अनुभव घ्या : केरळचा पाणलोट क्षेत्र आपल्या हनिमूनसाठी एक सुंदर अनुभव ठरेल. कोची, चित्तूर, कोट्टारम येथून बोट राईड हे मुख्य आकर्षण आहे, जिथे आपण आपल्या हनिमूनच्या आठवणी कॅमेर्‍यावर कॅप्चर करू शकता. तसेच बॅकवॉटर्सच्या बाजूने समुद्रपर्यटन, स्थानिक पाककृतींचा आनंद घ्या आणि बॅकवॉटर्समध्ये हाऊसबोटची सायकल हा एक सुंदर अनुभव आपल्यात आत्मसात करा. लडाखमध्ये कॅम्पिंग : या हिमालयीन डेस्टिनेशनचे सौंदर्य आपल्याला जवळून पाहायचे असेल, तर लक्झरी तंबू असलेले आपले शिबिर निवासस्थान बनवा व तिथला संपूर्ण आनंद घ्या. बर्फाच्छादितील शिखरांचा, विहंगम दृष्यांचा आनंद घेण्यासाठी डोंगरात बॅक्ट्रियन उंटाची सफर आणि सहलीच्या भोजनाचा आनंद देखील घ्या. त्या ठिकाणी पोलो खेळ खेळा, रॉयल पॅलेसला भेट द्या आणि सिंधू नदीचे चित्र कॅमेर्‍यात कैद करा. दरम्यान, क्षितीजावरील सूर्य मावळताना ही जागा अधिक सुंदर दिसू लागते, त्याचा मनमुराद आनंद लुटा. राजस्थान आणि गुजरातमधील वन्यजीव सफारी : ब्लॅकबक लॉज गुजरातमधील वेलवदार राष्ट्रीय उद्यानाजवळ आहे. येथे आपण आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्व सुखांचा आनंद घेऊ शकाल. या ठिकाणी जीपमधून ब्लॅकबक सफारीसाठी बाहेर जा आणि तार्‍यांच्या खाली बुश डिनरचा आनंद घ्या आणि रणथंभौर नॅशनल पार्क जवळील सुजान लायन गार्डनमध्ये विविध प्रकारच्या सुंदर प्राण्यांचा देखील निश्चित अनुभव घ्या.

काश्मीरला भेट द्या : श्रीनगरमधील ट्यूलिप गार्डन एक रंगांचा सुंदर संग्रह आहे. ही सुंदर दृश्ये पाहण्याचा आपला सर्वोत्तम वेळ एप्रिलच्या पहिल्या काही आठवड्यांमध्ये असतो. जो ट्यूलिप उत्सवाशी सुसंगत आहे. येथील जबरवन डोंगररांगा मनाला सुखद अनुभव देतात. श्रीनगरमध्ये सध्या बदामाची (बदामाच्या आकाराची) बरीच फुले आहेत. सोनमर्ग, पहलगाम आणि गुरेज व्हॅली यांसारख्या ठिकाणी आपण आपला वेळ घालवून हनिमून सर्वोत्तम बनवू शकता.

Web Title: Satara Tourism News Choose These Tourist Destinations In India For Honeymoon