हिमालयातील 'ही' 5 ठिकाणं रहस्यमय आहेत, यातील एका ठिकाणी लोक कधीच मरत नाहीत!

सातारा : जेव्हा हिमालय आपल्या नजरेस पडते, (स्वप्नवत) तेव्हा मानसरोवर, कैलास, अमरनाथ इत्यादी पवित्र स्थळे आठवल्या वाचून राहत नाहीत. या हिमालयात बरीच अशी ठिकाणे आहेत, जी त्यांच्या गूढ गोष्टींसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. आजपर्यंत विज्ञान हिमालयातील अनेक रहस्ये उलगडू शकले नाही. यापैकी एक-दोन ठिकाणी पोहोचण्याचा अनेकदा वैज्ञानिकांनी प्रयत्न देखील केला. मात्र, या कामात वैज्ञानिकांना यश मिळवता आले नाही. आपणास या ठिकाणांची माहिती नसेल, तर हिमालयातील रहस्यमय ठिकाणांबद्दल आम्ही तुम्हाला रंजक माहिती देणार आहोत.. ज्ञानगंज आधुनिक काळातील 'ज्ञानगंज' हे तिबेटमधील कैलास पर्वत आणि मानसरोवर तलावाजवळ वसलेलं एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या ठिकाणी एक आश्रम आहे, जो विश्वकर्माने बनविला आहे. आजही भगवान राम, श्रीकृष्ण, बुद्ध इत्यादी देहाच्या रूपात वास्तव्यास असल्याचे येथील पोतीपुराण सांगतात. या आश्रमात महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, कणाद, पुलस्त्य, अत्रि इत्यादी भौतिक स्वरूपात दिसतात. हजारो वर्षे ध्यान केल्यास मोक्ष प्राप्त होतो, असे सांगितले जाते. स्वामी विशुद्धानंद परमहंस यांनी या जागेची माहिती लोकांना प्रथम दिली. कोंगका ला दर्रा हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले कोंगका हे लडाखमध्ये आहे. या ठिकाणी जाणे खूपच अवघड आहे, कारण हा संपूर्ण परिसर बर्फाने व्यापलेला आहे. 1962 मध्ये भारत-चीन युद्धानंतर एक समिती गठीत करण्यात आली. या दोन्ही देशांच्या करारांतर्गत दोन्ही देशांचे सैनिक या ठिकाणी कूच करू शकत नाहीत, परंतु दूरवरून त्याचे निरीक्षण करू शकतात. तेव्हापासून हे ठिकाण ओसाड आहे. कोंगकाला काही सिद्ध माणसेच भेट देतात, असे येथील स्थानिक लोक सांगतात. जर एखाद्या व्यक्तीस उड्डाण करणारे हवाई एलियन बघायची असतील, तर कोंगकाला प्रत्येक महिन्याला एलियन या ठिकाणी भेट देतात. मात्र, कोंगकालाचे रहस्यमय कोडे अद्याप विज्ञानालाही सोडवता आले नाही. म्हणूनच, कोंगकालाचे एलियनच्या आगमनाचे रहस्य अद्यापही कायम आहे. गंगखर पुनसुम तज्ज्ञांच्या मते, हा जगातील सर्वात उंच डोंगर आहे आणि आजपर्यंत कोणीही या पर्वत शिखरावर पोहोचला नाही. हा डोंगर भूतानमध्ये आहे. या पर्वतावर आधुनिक मानवाचा वावर आहे. अनेकदा गिर्यारोहकांसह स्थानिकांनीही आधुनिक मानव पाहिल्याचा दावा केला आहे. तिबेटचे लोक घाबरतात आणि आधुनिक मानवाची पूजा करतात. तिबेटी लोक उंच पर्वतांना देव मानतात. त्यामुळे देखील लोकांना गंगखर पुनसुमच्या शिखरावर जाण्याची परवानगी नाही. टाइगर नेस्ट मठ हे मठ एका उंच डोंगराच्या कडेला आहे. या मठाच्या मध्यभागी एक गुहा आहे. असे म्हणतात की, गुरु पद्मसंभवने तीन वर्षे, तीन महिने, तीन दिवस आणि तीन तास कठोर तप केले. गुरु पद्मसंभव हा दुसरा बुद्ध म्हणून ओळखला जातो. गुरू पद्मसंभव वाघावर चढून या गुहेत पोहोचला. म्हणून, त्याला टायगर मठ म्हणून ओळखले जाते. हे मठ 1962 मध्ये बांधले गेले होते, जे आजही कायम आहे.

गुरुडोंगमार तलाव या तलावाचे नाते गुरु पद्मसंभव यांच्याशी आहे. असे मानले जाते की, गुरु पद्मसंभवने स्थानिक लोकांच्या विनंतीनुसार तलावाच्या एका भागावर हात ठेवला. त्यानंतर, थंडीच्या दिवसातही या तलावाचे हे स्थान गोठत नाही. बाकीचे तलाव गोठलेले असतात. मात्र, हा तलाव शतकानुशतके स्थानिकांसाठी पाण्याचे स्त्रोत आहे.

Web Title: Satara Tourism News Five Mysterious Places In The Himalayas India