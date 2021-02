आयुष्यात एकदा तरी आपल्या पार्टनरला घेऊन 'या' तीन जागेवर जायला हवंच....

पुणे : अनेकांना भटकंती करायला खूप आवडते. काही क्वचित लोक सोडल्यास बाकीचे कधी ही आणि कुठेही फिरायला नेहमी तयार असतातच. जेव्हा सिंगल लाईफ असते त्यावेळी आपल्याला जिथे फिरायला जायला आवडते आपण तिकडे लगेच जाण्याचा प्लॅन करतो. पण जेव्हा आपल्या लाईफ पार्टनरसोबत फिरायला जायचे म्हणल्यावर थोडासा प्रश्न पडतो? की, नेमके आपल्या पार्टनरला अशा कोणत्या ठिकाणी फिरायला घेऊन गेल्यास तिला खूप रोमॅन्टिक आणि छान वाटेल. याचा अनेकजण विचार करत असतील, बरोबर ना. चला तर मग या अशा काही जागा जाणून घ्या आणि आयुष्यात एकदा तरी आपल्या पार्टनरला या तीन जागेवर घेऊन जाऊन मस्त एन्जॉय करून या. लाईफ पार्टनरसोबत सुट्टीचे ठिकाण निवडणे नेहमीच कठीण असते. सुट्टीचा हंगाम लवकरच जवळ येत असल्याने, आम्ही तुम्हाला अशा तीन ठिकाणाबद्दल सांगणार आहोत. ज्या ठिकाणी तुम्ही गेल्यास तुम्हाला मनाला मोहून टाकणाऱ्या निसर्गाची साथ असेल पर्वणीच. म्हणूनच अनेकजण या दिवसात फिरायला जाण्यासाठी योग्य पर्यटन स्थळ शोधून तिकडे जातात. अशा एखाद्या पर्यटन स्थळी लोकांना जायला नक्कीच आवडते. मकाऊ

जगप्रसिद्ध हाँगकाँगमधील मकाऊ हे आता जगासाठी एक सुप्रसिद्ध शहर बनले आहे. एकीकडे हाँगकाँगमध्ये न्यूयॉर्कसारखी चकाकी आहे, तर दुसरीकडे मकाऊमध्ये खूप आनंदी क्षण आहेत. 21 व्या शतकामध्ये मकाऊने मोठ्या स्वप्नांचा आणि नव्या आत्मविश्वासाने पाऊल ठेवले आहे. 2007 पासून 2.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या खर्चाने या शहराने जगातील सर्वात मोठे कॅसिनो मकाऊकडून नवीन ओळख मिळविली आहे. तसेच येथे आपण डॉग रेसिंगचा ही आनंद घेऊ शकता किंवा मकाऊच्या टॉवर्सवरून बंजी जंपिंगचा आनंद घेऊ शकता. आपण एफ 1 म्युझियमला भेट देऊन तसेच पुर्तगाली वाइनचा आस्वाद घेऊ शकता. मकाऊमध्ये तुम्ही आरामदायक वेळ घालवू शकता. मलेशिया

जर आपण फॉर्म्युला 1 रेसचे दिवाने असाल तर टीव्हीवर रेस पाहणे हा एक चांगला पर्याय आहे. तर तुम्ही क्वालालंपूर जवळील सेपांग सर्किट येथे फॉर्म्युला 1 रेस पाहू शकता. जगातील सर्वात फास्ट आणि स्टाइलिश रेसिंग मशीनमुळे तेथील वातावरण पूर्णपणे रोमॅन्टिक होऊन जाते. फ़ॉर्मूला 1 कार ही जास्त आवाज करणाऱ्या मॉन्स्टरसारखी असते. याच्या जास्त येणाऱ्या आवाजाने कानांचे पडदे फाटतील की काय असे जाणवते. या आवाजाचा अंदाज लावण्यासाठी आपण कमी उंचीवरून उड्डाण करणाऱ्या फायटर जेटच्या आवाजापेक्षा वीस पटीने जास्त आवाज ऐकू शकता. इतका कारमधून आवाज येतो. तर आता तुम्ही कानाचे पडदे फाटतील त्या तयारीने फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग पाहण्यासाठी तयार रहा. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आपण काहीही करून ग्रँड पिक्सचा भाग व्हायला पाहिजे. तिथून येणारे आवाज, कार आणि स्पर्धकांचा उत्साह यामुळे प्रेक्षकांना एक वेगळाच आनंद जाणवतो. रेस संपल्यानंतर थकलेले प्रेक्षक आयुष्य आणि स्पीड कॉकटेलचा आनंद घेत रेस सर्किटवर येतात. दुसरीकडे, कुआलालंपूर शहरात पार्टीचा मूड कायम असतो. लक्षद्वीप

अशी कल्पना करा की, तुम्ही तुमच्या लाईफ पार्टनरसोबत स्कूबा उपकरणासह एका काठावर ऑक्सिजनच्या कॅडमाट बेटाच्या समुद्राच्या किनाऱ्यावरील निळ्या पाण्याकडे पाहत बसलेला आहात. तीन म्हणताच आपण पाण्याच्या दुनियेत प्रवेश कराल. एकदा तुमच्या भीतीवर मात केल्यास तुम्ही पाण्यातील रंगीबेरंगी जीवनाचे कौतुक केल्याशिवाय राहूच शकणार नाही. त्यानंतर रंगीबेरंगी मासे स्टंट करताना पाहून तुम्हाला खूप आनंद होईल. इथल्या पाण्याच्या आत रंगीबेरंगी आणि अनोखे प्राणी पाहून असं वाटतं की, आपण वेगळ्या जगात आलो आहोत. परंतु यासाठी सुरवातीला तुम्हाला बर्‍याच स्तरांमधून जावे लागेल. सर्वात पहिला आपला ट्रेनर आपल्याला बेटाच्या उथळ पाण्याच्या सरोवरात स्कूबा डायव्हिंगसाठी आवश्यक तंत्र शिकवेल. यानंतर, दुसर्‍या खालच्या सरोवरात गेल्यास तुम्ही समुद्रामध्ये जाण्यास सक्षम आहात हे समजते. तेथे तुम्ही पाण्यात मास्क कसे हाताळावे आणि ते स्वच्छ कसे करावे हे शिकाल. या व्यतिरिक्त आपण मोठा श्वास घेण्यास आणि पाण्याखालील इतर मार्ग शिकायला मिळेल. या संपूर्ण प्रक्रियेच्या शेवटी तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय स्कूबा डायव्हिंग कार्ड मिळेल ज्याद्वारे आपण जगात कोठेही स्कूबा डायव्हिंग करू शकता. आपणास स्कूबा डायव्हिंग करायचे नसल्यास स्नॉर्कलिंगचा आनंद घेऊ शकता, स्कुबा डायव्हिंग सारखा एक रोमांचक अनुभव देखील असेल. संपादन : सुस्मिता वडतिले

