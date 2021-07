पॅराग्लाइडिंग आणि पक्षी निरीक्षणासाठी हिमाचल प्रदेशचे बीर प्लेस आहे बेस्ट

हिरवळ, निसर्ग आणि समोरून थंड हवा येत असेल तर त्या ठिकाणी काही क्षण घालवावे वाटतात, त्याचे शब्दात वर्णन केले जाऊ शकत नाही. कदाचित असे म्हटले जाते की निसर्ग आपल्या शरीर आणि मनाला नेहमीच सकारात्मक उर्जा प्रदान करते, जी इतर कोणत्याही ठिकाणी फारच कमी अनुभवली जाते. हिरवळ आणि निसर्गाच्या अद्भुत संगमा दरम्यान घालवलेले क्षण कायम स्मरणात राहतात. (Himachal Pradesh's Bir Place is the best for paragliding and bird watching)

हिमाचल प्रदेशात असे एक ठिकाण आहे जे निसर्गाच्या अगदी जवळ आहे. एकदा आपण गेल्यावर तेथून परत येऊ वाटत नाही. आम्ही बोलत आहोत हिमाचलच्या सुंदर 'बीर' गावाबद्दल. संपूर्ण हिमाचलमध्ये बिबची संस्कृती तिबेटियन संस्कृतीचे एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे. ट्रेकिंग, बर्ड वेचिंगबरोबरच येथे तुम्ही बरीच मजा घेऊ शकता.

चॉकलिंग गोम्पा

चॉकलिंग गोम्पा हिमाचलच्या बीर ये येथे स्थित एक प्रसिद्ध आणि पवित्र मठ आहे. हा मठ बुद्ध अवतार म्हणून ओळखले जाणारे नेटेन चॉकलिंग रिन्पोचे यांना समर्पित असल्याचे म्हटले जाते. मध्यभागी मठ आणि सर्व बाजूंनी पर्वत आणि हिरवळ हिरव्यागार पर्यटकांसाठी हे स्थान अतिशय सुंदर बनवते. या मठात आपण ट्रेकिंगचा आनंद घेऊ शकता.

पॅराग्लाइडिंगसाठी बेस्ट

हे शहर ज्या प्रकारे आश्चर्यकारक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे, तसेच हे स्थान पॅराग्लाइडिंगसाठी देखील प्रसिद्ध आहे. होय, असे म्हणतात की बीरमध्ये आतापर्यंत अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पॅराग्लाइडिंग खेळांचे आयोजन केले गेले आहे. पॅराग्लायडिंगसाठी हे स्थान जगातील सर्वोत्कृष्ट ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. असं म्हणतात की मार्च ते नोव्हेंबर दरम्यान हजारो पर्यटक बीरला पॅराग्लायडिंगसाठी भेट देतात. जर आपल्याला पॅराग्लाइडिंग देखील आवडत असेल तर आपण या ठिकाणी भेट दिलीच पाहिजे.

अदभूत सूर्यास्त

बीर सूर्यास्ताच्या दृश्यासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. येथील सूर्यास्त पाहून असे वाटते की जणू काही डोंगरावरच सूर्यास्त होत आहे, . सूर्यास्ताचे सौंदर्य पाहण्यासाठी पर्यटकही हे दृश्य पाहत असतात. तुम्हालाही तुमच्या आठवणींमध्ये हे दृश्य घ्यायचे असेल तर बिरला नक्कीच भेट द्या.

बर्ड वॉचर्ससाठी नंदनवन

चॉक्लिंग गॉम्पा, पॅराग्लायडिंग आणि सूर्यास्तासाठी बिर गाव जेवढे प्रसिद्ध आहे, तितकेच हे पक्षी पक्षीप्रेमींसाठी देखील प्रसिद्ध आहे. असे म्हणतात की येथे बरेच स्थलांतरित पक्षी सहजपणे दिसू शकतात. आपण एक निसर्ग तसेच पक्षीप्रेमी असल्यास, नंतर आपण बीरला भेट देण्याची संधी कधीही गमावू नये. एका अंदाजानुसार येथे पक्ष्यांच्या तीनशेहून अधिक प्रजाती आहेत. येथे आपण तलाव आणि अनेक प्रसिद्ध मंदिरांना देखील भेट देऊ शकता.

कसे पोहोचायचे

हवाई मार्गाने आपण जवळच्या विमानतळ गग्गल विमानतळावर पोहोचू शकता आणि तेथून टॅक्सी किंवा टॅक्सी घेऊ शकता. रेल्वेने जाण्यासाठी आपण पठाणकोट रेल्वे स्थानक गाठू शकता आणि तेथून लोकल बस, टॅक्सी किंवा टॅक्सी घेऊन बीरला जाऊ शकता.

