जाणून घ्या बिहारमधील पाहण्यासारख्या सर्वोत्तम पर्यटनस्थळांबाबत !

बिहारमधील (Bihar) शहरांत पाहण्यासारखी खूप ठिकाणे आहेत. जाणून घ्या बिहारमधील पर्यटन स्थळांविषयी... जर तुम्हाला कोणत्याही कारणास्तव बिहारला जायचे आहे आणि यापैकी कुठल्याही शहरात राहायचे असेल तर ही संधी हाताने जाऊ देऊ नका आणि निश्‍चितच या ठिकाणी जाऊन या. बिहारमधील अशाच काही पर्यटनस्थळांविषयी येथे माहिती देत आहोत जिथे तुम्ही फिरायला जाऊ शकता. पण त्याआधी तुम्हाला बिहारच्या इतिहासाविषयी (History of Bihar) काही गोष्टी माहीत असणे आवश्‍यक आहे. (Learn about the best tourist destinations in Bihar-ssd73)

बिहारला प्राचीनकाळी मगध या नावाने ओळखले जात असे आणि त्याची राजधानी पटना पाटलीपुत्र होती. येथील इतिहास भारताइतकाच जुना आहे. मौर्य, गुप्त आणि मोगल राज्यकर्त्यांनी येथे राज्य केले. बिहार हा शब्द बौद्ध विहारांच्या विहार या शब्दापासून आला असावा असे मानले जाते, जो नंतर बिहारमध्ये बदलला गेला. हे राज्य नेपाळ, पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड यांनी वेढलेले आहे. ऐतिहासिक, साहित्यिक आणि धार्मिक सर्व स्तरांवर भारताच्या इतिहासात बिहारची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. तर मग आपण जाणून घेऊया इतक्‍या सौंदर्याच्या राज्यात आपण काय पाहू शकता.

भागलपूर

भागलपूर (Bhagalpur) शहराच्या पूर्वेस सुमारे पन्नास किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अंतिचक गावात वसलेल्या विक्रमशीला विद्यापीठाचे अवशेष पर्यटकांचे आकर्षण आहे. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध आहे आणि परदेशातूनही पर्यटक या विद्यापीठाला भेट देण्यासाठी येतात. असे मानले जाते, की या विद्यापीठाची स्थापना आठव्या शतकाच्या उत्तरार्धात किंवा नवव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पाल राजवंशाच्या राजा धर्मपालने केली होती. सुमारे चार शतके अस्तित्वात राहिल्यानंतर ते तेराव्या शतकाच्या सुरवातीस नष्ट झाले. विक्रमशीला व्यतिरिक्त येथील मुख्य पर्यटनस्थळ म्हणजे गंगेचे डॉल्फिन अभयारण्य, जे पर्यटकांना आकर्षित करते.

पावापुरी

नालंदा जिल्ह्यातील पावापुरी (Pawapuri) बिहारच्या धार्मिक स्थळांमध्ये समाविष्ट आहे आणि ती जैन धर्माच्या तीर्थक्षेत्रांपेक्षा कमी नाही. येथे भगवान महावीरांचे पाचशे इ.पू.मध्ये अंत्यसंकार करण्यात आले होते आणि हे ठिकाण आपापुरी म्हणूनही ओळखले जाते. हे शहर पाटण्यापासून सुमारे 83 किलोमीटर अंतरावर आहे. पावापुरीचे जलमंदिर पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे आणि येथील मुख्य मंदिर देखील आहे. भगवान महावीर यांचे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. असा विश्वास आहे, की त्यांच्या अंत्यसंस्कारात इतके लोक जमले होते की राख उठवताना त्यांनी माती उचलण्यास सुरवात केली, त्यामुळे येथे एक छोटा तलाव तयार झाला, ज्याला नंतर एक मोठा तलावाचे रूप देण्यात आले आणि मध्यभागी एक भव्य मंदिर बांधले गेले, जे जलमंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहे. याशिवाय श्वेतांबर जैन मंदिर, समोसरन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर आणि दादा गुरुदेव यांचे मंदिर पाहण्यासारखे आहे.

राजगीर

राजगीर (Rajgir) हे बिहारमधील धार्मिक स्थळांच्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेले एक प्रमुख पर्यटन स्थळ आहे. राजगीर शहर जैन आणि बौद्ध धर्माशी संबंधित आहे. भगवान बुद्ध आणि भगवान महावीर यांनी आपल्या जीवनाचा काही काळ या ठिकाणी आध्यात्मिक आणि धार्मिक महत्त्व देणारे भाषण दिले होते. हे शहर सुंदर मैदाने, टेकड्या, घनदाट जंगले, धबधबे आणि लेण्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील प्रमुख पर्यटनस्थळांमध्ये शांती स्तूप, मखदुम कुंड, बिंबिसाराची जेल, वीरयातन संग्रहालय, चक्रवाती भिंत, वेणुवन, ग्रिधाकूट, सोन भंडार, सप्तपर्णी गुहा यांचा समावेश आहे. याशिवाय मनियार मठ, कुंडलपूर, तपोधर्मा मंदिर, ह्वेन त्सांग मेमोरियल हॉल, सारीपुत्र स्तूप, अजातशत्रू किल्ला, पांडू पोखरही या ठिकाणी आहेत. जरासंधाचा अखाडा, चेरिएट ट्रॅक्‍स, हॉट स्प्रिंग्ज आणि घोडा कटोरा तलाव देखील पाहण्यासारखे आहे.

मधुबनी

मिथिला संस्कृतीचा मधुबनी (Madhubani हा एक भाग आणि केंद्रबिंदू आहे. या शहराचा उल्लेख रामायणात आहे. हे शहर जगभरात भव्य मधुबनी पेंटिंगसाठी ओळखले जाते. सुपौल आणि सीतामढी हे मधुबनीच्या प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रांपैकी एक आहेत. मधुबनीच्या दर्शनासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. इथल्या प्रमुख पर्यटनस्थळांमध्ये सौराठ, जयनगर, कपिलेश्वरनाथ, झंझरपूर, भवानीपूर आणि फुलहार यांचा समावेश आहे.

सीतामढी

सीतामढी (Sitamadhi) सीतेचे जन्मस्थान म्हणून ओळखली जाते. असे मानले जाते, की जेव्हा राजा जनकने सीतामढीतील पुनौरा येथे शेतात नांगरणी केली, त्या वेळी सीतेचा जन्म पृथ्वीवर झाला होता आणि सीतेच्या जन्मामुळे या शहराचे नाव सीतामढी पडले होते. जानकी स्थान मंदिर, हलेश्वर स्थान, उर्बीजा कुंड, बगही मठ, पंथ पाकड आदी सीतामढीची प्रमुख पर्यटन स्थळे आहेत.

हाजीपूर

हाजीपूर (Hajipur) हे शहर भगवान बुद्ध, इस्लाम आणि ब्रिटिश काळाशी संबंधित मनोरंजक गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे. हिंदू आणि जैन धर्माची बरीच मंदिरे हाजीपुरात आहेत, जी पर्यटकांच्या श्रद्धेची मुख्य केंद्रे आहेत, ज्यामध्ये बटेश्वरनाथ मंदिर, पातालेश्वर मंदिर आणि रामचौरा मंदिर प्रमुख आहेत. याशिवाय येथे भेट देण्यासाठी महात्मा गांधी सेतू, कौन हारा घाट देखील सामील आहेत.

मुजफ्फरपूर

बिहारचे मुख्य आकर्षण असलेले मुझफ्फरपूर (Muzaffarpur) हे बागमती आणि लखनदेई नद्यांच्या जवळ आहे. पाटण्यापासून सुमारे 71 कि.मी. अंतरावर लीचीसाठी प्रसिद्ध मुझफ्फरपूर. येथील प्रमुख पर्यटनस्थळांमध्ये बाबा गरीब नाथ मंदिर, जुब्बा सहानी पार्क, रामचंद्र साही संग्रहालय, खुदीराम बोस स्मारक, चतुर्भुज स्थान मंदिर, श्री राम मंदिर, रामन देवी मंदिर यांचा समावेश आहे.