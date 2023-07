जयपूर - देशभरात हळूहळू 'सन टुरिझम'ची संकल्पना रुजून लोकप्रिय व्हायला लागली आहे. मैदानी भागात थांबून समोरच्या डोंगर-पहाडाच्या आडून सूर्य उगवणं किवा मावळतीला डोंगर-पहाडांत हळूहळू लुप्त होणं हे पाहण्याचा आनंद म्हणजे 'सन टुरिझम'. Rajasthan to develop and Promote Sun Tourism in each District

भारतात आता 'सन टुरिझम'ची Tourism क्रेझ वाढतेय. राजस्थानचाच विचार करायचा तर इथलं एकमेव हिल स्टेशन Hill Station असलेल्या माऊंट अबूला असलेल्या खास सनसेट पाॅईंटला पर्यटकांची Tourists विशेष पसंती असते.

पर्यटन विभागाचे उपसंचालक दलीप राठोड यांच्या म्हणण्यानुसार आजकाल विदेशी पर्यटकांबरोबरच भारतीय प्रवाशांचाही कल 'सन टुरिझम'च्या दिशेनं वाढतो आहे. त्यांच्या सांगण्यानुसार माऊंट अबू हे जगमान्य असलं तरी राजस्थानच्या पहाडांवर उभे असलेले गड-किल्लेही 'सन टुरिझम' वाढायला कारणीभूत ठरत आहेत. आपला मुद्दा स्पष्ट करताना राठोड यांनी बाॅलीवूड पटातल्या एका दृश्याची आठवण करुन दिली आहे.

२०१३ मध्ये रणबीर कपूर आणि दीपिका पादुकोण यांचा 'ये जवानी है दिवानी' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटातल्या एका दृश्यात दीपिका चित्त्तोडगढच्या किल्ल्यावरुन सुर्यास्ताचा नजारा पाहताना दाखवण्यात आली आहे. त्यावेळी रणबीर कपूर तिला तिथून निघण्याची घाई करतोय त्यावेळी दीपिका म्हणते.....जर मी इथून गेले तर इथला साॅलिड सनसेट मिस होईल ना!

नवी पिढी कायम चित्रपट कलाकारांना फाॅलो करते. त्यामुळं रणबीर-दीपिकाच्या या चित्रपटातलं हे दृश्य या ठिकाणी भारतीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यास सहाय्यभूत ठरलं आहे. आजकाल वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणूनही राजस्थानचला पसंती दिली जाते आहे. त्यामुळंच 'सन टुरिझम'ही प्री-वेडिंग शूटचा एक भाग बनलं आहे. उपसंचालक राठोड यांच्या म्हणण्यानुसार राजस्थानच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक सन सेट पाॅईंट नक्की आहे. कारण इथल्या प्रत्येक जिल्ह्यात कुठे ना कुठे किल्ला, गड आणि गढी आहेत. त्यांच्या माहितीनुसार माऊंट अबूचा सन सेट पाॅईंट, जयपूरमधला नाहर गढ, उदयपूर, कुंभलगढ, सवाई माधोपूरसह जैसलमेर आणि बाडमेरही आता 'सन टुरिझम'ची केंद्र बनू लागली आहेत. जैसरमेरमध्ये मरुभूमीत उभं राहून सुर्यास्त आणि सुर्योदयाचं नयनमनोहर दृश्य़ पाहणं हा एक अलौकिक अनुभव आहे.

राजस्थानचा पर्यटन विभाग सध्या नवनवी पर्यटन क्षेत्रं शोधून त्यांचा विकास करत आहे. त्यातून विदेशी आणि भारतीय पर्यटकांना अधिक संख्येनं आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे.

पर्यटन विषयातचे तज्ज्ञ आणि टुरिस्ट गाईट महेंद्र सिंह राठोड यांचंही मत असंच आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ऐटदार किल्ले आणि हवेल्या ही राजस्थानची वैशिष्ट्ये आहेत. राजस्थानात प्राचीन काळी राजा आणि त्याची प्रजा सकाळी सुर्याची उपासना करत असत. त्यामुळं प्रत्येक किल्ल्यात एक अशी जागा नक्की आहे की जिथून उगवत्या आणि मावळत्या सुर्याचं दर्शन व्हावं. प्रसिद्ध अशा आमेर महालाच्या पूर्वेच्या भिंतीवर सूर्य दर्शनाची विशेष जागा आहे. या कारणांमुळं हेरिटेड पर्यटनाबरोबरच राजस्थानमध्ये 'सन टुरिझम'लाही खूप वाव आहे, असं महेंद्र सिंह राठोड सांगतात.

पर्यटन विषयक तज्ज्ञ आणि टूर प्लॅनर देवी पाल सिंह हे देखिल 'सन टुरिझम' या विषयामुळं खूप उत्साहित आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 'सन टुरिझम'ची क्रेझ केवळ हिल स्टेशन पुरतीच मर्यादित नाही. 'डेरा अश्व' संस्थेचे देवी पाल सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या टुरिझम प्लॅनमध्ये पर्यटकांना वाळवंटात घोडेस्वारीसाठी तयार केलं जातं. तिथल्या वाळवंटातल्या वाळूत घोडा उभा करुन सूर्य उगवताना पाहणं हा पर्यटकांच्या दृष्टीनं अनोखा अनुभव ठरतो.