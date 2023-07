भारतातील उत्तराखंडमधील देहरादून Dehradun हे राज्य अनेक भारतीय तसचं परदेशी पर्यटकांना भुरळ घालतं. इथंलं निसर्ग सौंदर्य आणि मनाला शांती देणारं वातावरणामुळे वर्षभर इथं अनेक पर्यटक Tourists भेट देत असतात. Tourism Tips in Marathi Know this place in Dehradun Called Mini Thailand

हिरव्यागार सुंदर टेकड्या आणि डोंगर, गर्द झाडी आणि गार वातावरण यामुळे इथं कायमच परदेशी पाहुण्यांची Foreign Tourists रेलचेल पाहायला मिळते. अनेक सिनेमा आणि वेबसीरिजचं Web series देखील इथं चित्रिकरण केलं जातं. यामुळेच गेल्या काही वर्षात देहरादूनची लोकप्रियता अधिक वाढू लागली आहे.

देहरादूनमध्ये पर्यटकांना Tourists आकर्षित करणाऱ्या अनेक सुंदर जागा आहेत. मात्र इथली एक जागा अशी आहे ज्याबद्दल पूर्वी पर्यटकांना फारशी कल्पना नव्हती. मात्र, गेल्या काही वर्षात हे ठिकाण लोकप्रिय होवू लागलं आहे.

देहरादून मधील रॉबर्स केव्हस् हे ठिकाण गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यटकांसाठी आकर्षणाचं ठिकाण ठरू लागलं आहे. या ठिकाणाला गच्चुपानी असं देखील म्हंटलं जातं. या गुंफेचं नयनरम्य सौंदर्य पाहून तुम्हाला थायलंडमध्ये आल्याचा अनुभव येईल.

खरं तर ब्रिटीशांच्या काळामध्ये या गुंफेला रॉबर्स केव्ह असं नाव पडलं. रॉबर्स केव म्हणजेच लुटारूंची गुंफा. या नावामागे एक खास कारण आहे. त्याकाळात अनेक लूटारू लूट केल्यानंतर सर्व सामान घेऊन या गुफेमध्ये लपत. गुंफेचे अरुंद रस्ते आणि वळणं अत्यंत रहस्यमयी असल्याने त्यांना शोधणं ब्रिटिशांना कठीण जायचं. यावरूनच या गुंफेचं नाव रॉबर्स केव ठेवण्यात आलं.

रॉबर्स केवमधील झरा

रॉबर्स केव्ह पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय होण्यामागचं कारणं म्हणजे इथं गुंफेच्या आतून वाहणारा झरा. ही गुंफा जवळपास ६०० मीटर लांब असून यातील थंडगार जलप्रवाहात चालण्याची मजा तुम्ही लूटू शकता. गुंफेच्या आत १० मीटर उंचीवरून कोसळणारा झरा आहे. दोन्ही बाजूंनी उंच दगड आणि पायाखालून वाहणार गार पाणी सुखद आनंद देत.

कसं जाल रॉबर्स केवला

जर तुम्ही देहरादून ट्रिपला गेला असाल तर या ठिकाणाला नक्की भेट द्या. गुच्चुपानी म्हणजेच रॉबर्स केव्ह हे देहरादून रेल्वे स्टेशनपासून अवघ्या १० किलोमीटर अंतरावर आहे. म्हणजेच साधारण अर्धा तासामध्ये तुम्ही इथं पोहचू शकता.

रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरूनच तुम्हाला गुच्चुपानीला जाण्यासाठी १०० ते १५० रुपयांमध्ये टॅक्सी मिळेल. तसचं तुम्ही शेअरिंग ऑटोने देखील इथं जाऊ शकता.

रॉबर्स केवमध्ये फिरण्यासाठी तुम्हाला सुरूवातीला प्रवेश शुल्क भरावं लागेल. प्रती व्यक्ती इथं ३५ रुपये प्रवेश शुल्क आकारलं जातं. तसचं जर तुम्हाला तुमच्या चप्पला भिजू नये याची चिंता असले तर ती देखील दूर होईल. कारणं इथं केवळ १० रुपये आकारून चप्पलादेखील पुरवल्या जातात.

निसर्गाच्या कुशीत करा पोटोबा

रॉबर्स केवमधील गुफेमध्ये पाण्यातून चालत गुफेचा फेरफटका मारल्यानंतर गुफेच्या शेवटी पुन्हा बाहेर पडून निसर्गाच्या सानिध्यात तुम्ही गरमागरम लोकल फूडवर ताव मारू शकता. कारणं इथं हिरव्यागार निसर्गामध्ये काही कॅन्टिंन तसचं स्नॅक्स कॉर्नर देखील आहेत.