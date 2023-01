Viral Video : भर ट्रफिकमध्ये भाऊ 'फुल्ल टू'! कारच्या टपावरच 'बसला'

Viral Video : सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतात काही मजेशीर असतात तर काही थक्क करणारे असतात. असाच एक थक्क करणारा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. दारुचं व्यसन करणाऱ्यांसाठी जागा महत्त्वाची नसते तेव्हा कुठेही सुरू होतात. याचाच प्रत्यय या व्हिडीओवरुन आलाय.

व्हिडीओत एक तरुण भर ट्रफीकमध्ये कारच्या टपावर बसून मद्यपान करतोय. हा व्हिडीओ पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होतोय. (a person sat on the roof of a car and drinking alcohol Gurgaon video goes viral )

हेही वाचा: Viral Audio Clip: लग्नाला मुलगी मिळंना, शेतकरी पुत्राचा थेट आमदाराला फोन

व्हिडीओ हा हरयाणाच्या गुरगावचा आहे. व्हिडीओत तुम्हाला दिसेल की ट्रफीकमध्ये एक तरुण गाडीच्या टपावर बसलाय आणि तिथेच मद्यपान करतोय. काही क्षणानंतर खाली गाडीत बसणारा तरुण त्याला ग्लास पुरवतोय. हे सर्व दृश्य कॅमेरात कैद झालंय.

हेही वाचा: Viral News: विमानतळावर महिलेच्या बॅगेत आढळला 4 फुटाचा साप; उत्तर ऐकून थक्क व्हाल

मद्यपान करणारे बरेच लोक असतात. जे आवडी निवडीनुसार आपल्या मित्रमंडळीसोबत बसतात पण असंं भर ट्रफीकमध्ये गाडीच्या टपावरच मद्यपान करणारा हा तरुण अनेकांच्या नजरेत आला.

सध्या या व्हिडीओची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा आहे. नेटकरी या व्हिडीओवर अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहेत. Ravi Handa या ट्वीटर अकाउंटवरुन हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आलाय.