Viral Video: ट्रेन, प्रवासी अन् महाकाय अजगर… तिघांची LIVE जुगलबंदी! हावडा मेलच्या स्लीपर कोचमध्ये काय घडलं?

Viral Video Sparks Safety Debate: लोकप्रिय हावडा मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये अजगराची घुसखोरी: प्रवाशांमध्ये घबराट, बचावकार्य यशस्वी
Published on

चेन्नईहून हावडाकडे जाणाऱ्या लोकप्रिय हावडा मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये (गाडी क्रमांक १२८४०) स्लीपर कोचमध्ये १० फूट लांबीचा महाकाय अजगर आढळून आल्याने प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. घाबरलेल्या प्रवाशांनी तात्काळ इमरजेंसी चेन खेचून गाडी थांबवली. अजगर वॉशबेसिनजवळ सापडल्याने कोचमधील वातावरण तणावपूर्ण झाले आणि प्रवाशांनी ओरड करत पळापळ सुरू केली.

