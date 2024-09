Trending News

Video Viral: शिक्षकदिनी दुर्दैवी प्रकार! दारुच्या नशेत शिक्षकाने कापले मुलीचे केस, व्हिडिओ व्हायरल

Teacher Punishes Student by Cutting Her Hair in Drunken State, Case Registered : मध्य प्रदेशातील शिक्षक दिनाच्या दिवशी शिक्षकाने नशेत एका मुलीचे केस कापल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे शिक्षकाला निलंबित करण्यात आले असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे.