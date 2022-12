Viral Video : घेतली गिरकी अन् झाली फिरकी, नवरोबाचा संगीतमध्ये गोंधळ

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर असतात काही थक्क करणारे असतात. यात लग्नाच्या कार्यक्रमाचे अनेक मजेशीर व्हिडीओही ट्रेडींगवर असतात. असाच एक व्हिडीओ सध्या इंस्टाग्रामवर ट्रेंड होतोय.

या व्हिडीओत वर वधू रोमँटीक पोज देत आहे. अचानक असं काही होतं की तुम्हाला हसू आवरणार नाही. सध्या या व्हिडीओची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा सुरू आहे. (Viral Video trending news bride and groom fall on stage during romantic dance goes viral)

सदर व्हिडीओमध्ये वर आणि वधू रोमँटीक डान्स करत असतात पण अचानक वर वधूचा हात धरून तिला फिरवण्याचा प्रयत्न करतो मात्र तोल जातो आणि वधू खाली पडते. मात्र थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे तो स्वत: पडत नाही. हा व्हिडीओ पाहून तुम्हाला हसू आवरणार नाही.

हेही वाचा: Viral Video : पेट्रोलिंग करणारे पोलीस, हायवे अन् भावाने गायलेलं गिटारवरील गाणं

हा व्हिडीओ jaipur_weddings या इंस्टाग्राम अकाउंटवरुन शेअर करण्यात आला असून इंस्टाग्रामवर चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओवर नेटकरी अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहे.