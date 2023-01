Viral Video : आतापर्यंत 35 वेळा बायको पळून गेली, कंटाळलेला नवरा म्हणतोय, आता मी काय करावं?

Viral Video : सोशल मीडियावर दरदिवशी अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. अशातच सध्या एका नवऱ्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच ट्रेंड होतोय. या व्हिडीओ पाहून तुम्हालाही धक्का बसेल कारण या व्हिडीओत नवऱ्याने त्याची व्यथा सांगितली आहे.

आतापर्यंत चक्क 35 वेळा बायको पळून गेली असल्याचं नवरा सांगतोय. सध्या हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होतोय. (wife left home 35 times husband said what can i do video viral )

या व्हिडीओत तुम्हाला एक व्यक्ती दिसेल ज्याच्या कडेवर लहान बाळ आहे. व्हिडीओत तो आपली व्यथा सांगतोय की माझी बायको 35 वेळा घरातून पळून गेली. त्यामुळे मी नोकरी करावं की घराकडे लक्ष द्यावं? त्यामुळे माझ्यावर भीक मागायची वेळ आली आहे. अनेकवेळा पोलिसामध्येही तक्रार दाखल केली. अनेकदा तिला समजावलं पण काहीही फायदा झाला नाही.

या व्यक्तीचं नाव कृष्णा मुरारी असून त्याला दोन मुलं आहेत. एक चार वर्षाचा तर दुसरी दिड वर्षाची मुलगी आहे. या पुढे व्हिडीओमध्ये कृष्णाला विचारतं की तुझी बायको अशी का करते? त्यावर तो सांगतो की तिला मानसिक आजार आहे.

याविषयी तिच्या आईवडिलांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण ते म्हणतात की आमचा तिच्याशी काहीही संबंध नाही. मग मी काय करावं. दोन मुलांचं पोट भरायचं असेल तर मला नाइलाजाने भीक मागावी लागते.

सोबतच कृष्णाने आपल्या दोन लहान लेकरांसोबत हातात बॅनर घेतलाय आणि या बॅनरवर लिहलंय. "आपला देश स्वतंत्र आहे मात्र पुरुष स्वतंत्र नाही, सांभाळ करायचा आहे, त्यामुळे काम द्या नाहीतर दान द्या." सध्या हा अनोखी भिक मागणारा कृष्णा चर्चेचा विषय ठरलाय.

नेटकरी या व्हिडीओवर अनेक प्रतिक्रिया देत असून हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर खूप शेअर केला जात आहे.