निवडणूक पथ्यावर; बंगाल,तामिळनाडू,आसाम,मजा आहे तुमची! 2.27 लाख कोटींची खैरात 

मुंबई - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या बजेटवरुन संमिश्र स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. शेतक-यांपासून सर्वसामान्य लोकांपर्यत सर्वांनाच बजेटमध्ये काय असणार, काय स्वस्त होणार, काय महागणार याची चर्चा होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात जेव्हा बजेट सादर करण्यात आले तेव्हा अनेकांनी त्यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विशेषत; बंगाल, तामिळनाडू आणि आसाम राज्यांतील विधानसभेची मुदत संपणार असल्याने त्या राज्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी काही खास सुविधा देण्यात आल्या आहेत. आगामी काळातील निवडणूका लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्यावर घोषणांची खैरात केल्याची चर्चा आहे.

बीजेपीनं निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेवून एक राजकीय डावपेच टाकल्याची चर्चा रंगली आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, देशाच्या दक्षिणी राज्यांत तब्बल 3500 किलोमीटर्स लांबीचा हायवे तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी जी तरतूद करण्यात आली आहे ती 1.03 लाख कोटी रुपयांची आहे. त्यातून हा भव्य स्वरुपाचा हाय वे तयार करण्यात येणार आहे. तसेच सीतारमण यांनी यावेळी मुंबई-कन्याकुमारी या इकोनॉमिक कॉरिडॉरची निर्मिती करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले.

GST is now 4 yrs old and we have made several efforts to simplify it. We have made record GST collections in the last few months: FM @nsitharaman@FinMinIndia#Budget2021#BudgetWithRSTV pic.twitter.com/4ftAvrFyv0

— Rajya Sabha TV (@rajyasabhatv) February 1, 2021