कॉंग्रेस कार्याध्यक्षांचा कार्यारंभ : प्रणिती शिंदे यांचे इंधनदरावाढी विरुध्द ठाण्यात आंदोलन 

सोलापूर : महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीच्या कार्यध्याक्षपदाची सूत्रे आमदार प्रणिती शिंदे यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे ऐतिहासिक आझाद मैदानावर घेतल्यानंतर आता कामाला सुरुवात केली असून त्या संपूर्ण महाराष्ट्रात महिला प्रदेश महिला कॉंग्रेसतर्फे इंधनदरावाढीप्रश्‍नी रान उठवत आहेत. इंधनविरुध्द ठाणे येथे सुरू असलेल्या आंदोलनापासून त्यांनी आपला कार्यारंभ केला आहे. महाराष्ट्र प्रदेश महिला कॉंग्रेस तर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या विरोधात वाढत्या महागाई विरोधात राज्यव्यापी पदयात्रांचे आयोजन केले असून त्याचाच एक भाग म्हणून 18 रोजी महाराष्ट्र प्रदेश महिला कॉंग्रेस व ठाणे जिल्हा कॉंग्रेसच्यावतीने महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कार्याध्यक्षा आमदार प्रणिती शिंदे, महिला प्रदेश अध्यक्ष संध्याताई सव्वालाखे यांच्या नेतृत्वाखाली पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर आणि वाढत्या महागाईच्या विरोधात ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती कॉंग्रेस कार्यालय येथून हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी बोलताना आमदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून महागाई प्रचंड वाढत असून पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडरच्या दर सतत वाढवत असून यामुळे महिलांना कसरत करावी लागत आहे. सततचे दरवाढ पाहून असेच म्हणावे लागेल की "पेट्रोल डिझेल, आगे बढो एलपीजी आपके साथ है'.महिलांवर अत्याचार वाढले, घरगुती हिंसाचार वाढले असून, महिलांवर अन्याय करणाऱ्या मोदी सरकारचा निषेध करत "मोदी सरकार चले जाव' असेही त्या म्हणाल्या. यावेळी ठाणे कॉंग्रेस महिला अध्यक्षा शिल्पा सोनवणे, ठाणे शहर अध्यक्ष विक्रम चव्हाण, ठाणे शहर जिल्हा महिला कॉंग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या हल्लाबोल मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Commencement of Congress Working President: Praniti Shinde's agitation in Thane against fuel price hike