नाशिक : (येवला) येथील प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी प्रतिकूलतेवर मात करत यंदा निसर्गालाही शरण आणत तब्बल तीन हजार टन द्राक्षे परदेशात पाठविली आहेत.

बेमोसमी पाऊस अन्‌ लहरी हवामानामुळे यंदा द्राक्षबागा निघणार की नाही, याची शाश्‍वती नव्हती. मात्र, संकटावर मात करून द्राक्ष निर्यात केली. विशेष म्हणजे यंदा द्राक्षांना 95 ते 100 रुपयांचा विक्रमी दर मिळाला. अजूनही काही प्रमाणात द्राक्ष निर्यात होऊ शकणार आहे. टंचाईच्या झळांना न जुमानता परदेशातही दुष्काळी मातीतील द्राक्षांचा गोडवा राज्यातील टंचाईग्रस्त 94 तालुक्‍यांच्या यादीत आजही येवल्याचे नाव टॉपला आहे. तरीही ठिबक, शेततळ्यासह अनेक पर्याय शोधून शेतकऱ्यांनी शेतीला बागायती केले. येथील शेतकरी प्रयोगशील असल्याने स्वस्थ बसत नाहीत. टंचाईच्या झळांना न जुमानता परदेशातही दुष्काळी मातीतील द्राक्षांचा गोडवा पोचला आहे. कांदा आणि मक्‍याचे आगर असलेल्या येवल्याच्या शेतीत बांबू, बोनेट, शिमला मिरची, केसर आंबा, हळद यापासून शेवग्याचे प्रयोग शेतकऱ्यांनी केले. त्यात येवल्यात द्राक्षे पिकतात का, असा प्रश्‍न जिल्ह्यात अनेक जण करतात. मात्र, अल्पशा पाण्यावर आणि प्रतिकूल हवामानातही येथील शेतकऱ्यांनी द्राक्षशेती पिकवून दर वर्षी द्राक्ष निर्यात करून सर्वांना अचंबित केले आहे. सततचा पाऊस, द्राक्षबागांत गुडघाभर साचलेले पाणी, रोगाचा प्रादुर्भाव आणि फवारण्याची वेळ आलेली असतांनाही शेतकऱ्यांनी हिंमत न हरता निर्यातक्षम बागा फुलविल्या. कृषी विभागाच्या सल्ल्याने त्याची निगाही राखली. यामुळे नेदरलॅंड, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, रशिया, चीन आदी देशांमध्ये येथील द्राक्षे पोहचली असून, तेथे भाव खात आहेत. प्रथमच निर्यात करणारे 53 शेतकरी तालुक्‍यातील तब्बल 375 शेतकऱ्यांनी या वर्षी द्राक्ष निर्यातीसाठी नोंदणी केली आहे. तब्बल 205 हेक्‍टरमध्ये निर्यातक्षम द्राक्षाचे पीक घेतले. आतापर्यंत 200 शेतकऱ्यांनी 110 हेक्‍टरमधील द्राक्षे निर्यात केली आहेत. गेल्या वर्षीचे सुमारे 147 शेतकरी असून, यंदा प्रथमच निर्यात करणारे 53 शेतकरी आहेत. आतापर्यंत दोन हजार 771 टन द्राक्षे परदेशात पोचली असून, सरासरी 95 ते 100 रुपये प्रतिकिलोला भाव मिळाला. आता पर्यंत 27 कोटी रुपयांचे परकीय चलन येवलेकरांना मिळाले आहे. विजय वावधने (देशमाने), सचिन बुल्हे (वळदगाव), श्रीधर कदम, अरविंद बोराडे (मुखेड), यशोदाबाई बोरणारे (पाटोदा), पोपट कदम (निळखेडे), भैरव कदम व देवीदास कदम (सोमठाण देश), पोपट शेळके (मानोरी), गणपत भवर (ठाणगाव) आदी शेतकऱ्यांनी मेहनतीने थॉमसन, क्‍लोन 2, सोनाका, शरद सीडलेस, क्रीम सन आदी जातींची द्राक्षे निगा राखत निर्यातक्षम उत्पादनात ठसा उमटविला. निर्यातीचे आकडे... 2015 ----- 400 टन

2016 ----- सुमारे 1800 टन

2017 ----- सुमारे 2873 टन

2018 ----- 2800 टन

2019 ----- 3786 टन सप्टेंबर-ऑक्‍टोबरमध्ये पावसाने नुकसान करूनही शेतकऱ्यांनी गुणवत्ता जपली, म्हणून द्राक्ष निर्यातीला वाव मिळाला. मागील दहा वर्षांत द्राक्षे निर्यातीचा आलेख उंचावत राहिला. यंदा आकडे टिकून आहेत. मेहनत, जिद्द व निगा राखल्याने या वर्षी रासायनिक अंशविरहित द्राक्षे शेतकऱ्यांनी पिकविली. अजूनही निर्यात सुरूच आहे. - प्रकाश जवने, साईनाथ कालेकर, फायटो सॅनेटरी इन्स्पेक्‍टर, कृषी विभाग, येवला

