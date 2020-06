हळदीनंतर तब्बल दीड महिन्यांनी पडल्या लग्नाच्या अक्षता 

भीमवाडीच्या आगीत भस्मसात : सामाजिक कार्यकर्त्याच्या पुढाकारातून लग्न नाशिक : नवरीच्या अंगाला हळद लागली... दुसऱ्या दिवशी लग्न होते... सारं घर लग्नाच्या आनंद... अन्‌ अचानक भीमवाडीत आगीचे लोळ उठले... लोकांच्या किंचाळ्या, आगीचे लोट, पळापळ... क्षणार्धात आगीने झोपड्‌यांना आपल्या कवेत घेतले... घरादारांसह लग्नाचे दागदागिने, कपडे-लत्ते सारे आगीत भस्मसात झाले..., हळद लागून दीड महिना उलटल्यानंतर रविवारी (ता. 14) दीपालीच्या अंगावर लग्नाच्या अक्षता पडल्या. थाटामाटात लेकीचं लग्न लावण्याचं आईचं स्वप्न पूर्ण नाही झालं, पण "केलं येडं-वाकडं' असं काहीसं म्हणत आईनं लग्नाचं समाधान मानलं. सामाजिक कार्यकर्ते दीपक ढोके यांनी पुढाकार घेतल्याने, मोडणारे लग्न लागले अन्‌ नवदाम्पत्याच्या नवआयुष्याला प्रारंभ झाला.

गेल्या पावणे दोन महिन्यांपासून भालेकर शाळेमध्ये आगीतील नुकसानग्रस्तांची निवाऱ्याची सोय केली असून, याचठिकाणी पारखे कुटूंबियही राहत आहेत. मात्र, वर-मंडळींची लग्नासाठीची घाई सुरूच होती. अनिता पारखे यांच्याकडे लग्न करण्यासाठी काहीही नव्हते. तर, वर-मंडळींनी लग्न मोडण्याचेही पावलं उचलण्याची शक्‍यता होती. मुलीचे लग्न मोडू नये म्हणून संकंटात सापडलेल्या अनिता पारखे यांनी आपबिती सामाजिक कार्यकर्ते दीपक ढोके यांना सांगितली. त्यांनीही दीपालीचे लग्न न मोडता, वर-मंडळींना 14 जून रोजी लग्नासाठीच येण्याचे निमंत्रण दिले. श्री. ढोके यांनी नवरी मुलीच्या लग्नासाठी कपडे खरेदी केले आणि 20 वऱ्हाडीच्या जेवणाची व्यवस्था केली. त्यानुसार, रविवारी (ता. 14) दुपारी बारा वाजता भालेकर शाळेजवळील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासमोर दीपाली आणि देवदास यांच्या विवाह पार पडला. यावेळी कोरोनामुळे सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करीत विवाह सोहळा पार पडला. नवदाम्पत्यानेही मास्क बांधून, तर उपस्थित वऱ्हाडींनी सामाजिक अंतर राखून विवाहाचा आनंद घेतला.

गावभर कागद-कचरा गोळा करून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनिता पारखे यांचे भीमवाडीत झोपडवजा घर. वर्षभरापूर्वीच त्यांच्या पतीचे निधन झालेले. नववीपर्यंत शिक्षण झालेल्या दीपालीचा विवाह मुंबईच्या मानखूरचे देवदास कांबळे यांच्याशी विवाह ठरला. कोरोनामुळे असलेल्या लॉकडाऊनमध्येही दीपालीाचा विवाह 26 एप्रिल 2020 रोजी मोजक्‍या पाहुण्यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार होता. शनिवारी, 25 एप्रिल रोजी हळद लावत नाहीत म्हणून शुक्रवार, 24 एप्रिल रोजीच दीपालीला लग्नाची हळद लावली. घरात तिच्या लग्नाचे कपडे, सामानसुमान घेऊन ठेवलेले. तिच्या भावाने व्याजाने पैसे काढून आणलेले. त्यात दीपालीसाठी दागदागिने घेतले तर उरलेले पैसे घरातच ठेवलेले. शनिवार, 25 एप्रिल रोजी सकाळी लग्नामुळे घरात काही पाहुणे मंडळीचा लगबग सुरू असतानाच अचानक लोकांच्या किंचाळ्या आणि पळापळ सुरू झाली. पारखे कुटूंबिय घराबाहेर आले असता, आसपासच्या झोपड्या आगीने घेरलेल्या. त्यांना काही समजायच्या आत त्यांचेही घर आगीच्या विळख्यात सापडले. या आगीत संसार तर गेलाच, शिवाय दीपालीच्या लग्नाचे कपडे, दागदागिने, सामानसुमान, लग्नासाठीचे पैसे जळून खाक झाले. होत्याचे नव्हते झाले... लग्नही थांबले. पण, हळद लागल्यानंतर तब्बल पावणे दोन महिन्यांनी नवरीच्या अंगावर लग्नाच्या अक्षता टाकताना तिच्या आईसह उपस्थितांच्या भावना दाटून आल्या. लय मस्त लग्न करायचं होतं. कागद गोळा करून पैसे साचवले होते तिच्या लग्नाला. पण आगीने सारं जाळून टाकलं. लग्नाचे कपडे, बस्ता, सामानसुमान, दागदागिने, लग्नासाठी व्याजाचे पैसेभी जळून राख झालं. पोरावाले लग्नासाठी घाई करालते. पैसा-आडका नव्हता. कसं करणार. पण दीपक भाऊ म्हणले आपून करू. त्यांनीच पोरीला साडी घेतली अन्‌ झालं लग्न.

- अनिता पारखे, वधूची आई. ऐन लग्नाच्या आदल्या दिवशी भीमवाडीत आगीची घटना घडली. मुलीला हळद लागली पण लग्न नाही झालं. त्यामुळे मुलाकडचे लग्नाची घाई करीत होते. पारखे मावशीची परिस्थिती नव्हती. अजूनही ते निवाराशेडमध्येच राहतात. त्यामुळे आपल्या परीने मदत करण्याचा निर्णय घेत एक बहीण म्हणून लग्न लावून दिले.

