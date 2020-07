अन्‌ त्याची बहीणीला भेटण्याची इच्छा अपुर्णच .....  ​

देवळा/ भऊर : विठेवाडी (ता. देवळा) दरम्यान असलेल्या शिवनाला वळणावर शुक्रवारी (ता.3) अज्ञात वाहनाने मोटारसायकलला जोरदार धडक दिल्याने त्यावरील दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. यासंदर्भात देवळा पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला. घाणेगाव (ता. मालेगाव) येथील सोमनाथ मोरे (वय 32) मानूर (ता. कळवण) येथे बहिणीला भेटण्यासाठी मोटारसायकलने (एमएच 19 डीएच 5067) जात असताना दुपारी साडेबाराच्या सुमारास अज्ञात वाहनाने त्याला शिवनाला वळणावर धडक दिली.त्यात डोक्‍याला जबर मार लागल्याने सोमनाथ जागीच ठार झाला. या घटनेने हळहळ व्यक्त होत आहे. देवळा ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. पोलिस निरीक्षक सुहास देशमुख, प्रकाश सोनवणे, परशराम जाधव अधिक तपास करीत आहेत. येथील वसाका ते नेपाळी रस्त्यावर अनेक ठिकाणी वळणे असल्यामुळे येथे कायम अपघात होत असतात. येथे नागरिकांच्या मागणीनुसार गतिरोधक टाकण्यात आले असले, तरी त्यावर पांढरे पट्टे मारलेले नसल्याने अंदाज येत नाही. त्यामुळे वाहनचालक येथे भांबावतात. त्यामुळे गतिरोधकांवर तातडीने पांढरे पट्टे मारण्यात यावेत, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी कुबेर जाधव, शशिकांत निकम, संजय पवार, योगेश पवार, दयाराम बोरसे, आप्पाजी पवार यांनी केली आहे.



Web Title: And his wish to meet his sister is unfulfilled