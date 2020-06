वाह रे मालेगांवकर...वैद्यकीय उपचारातही जुगाड?..वाचा सविस्तर

नाशिक : (मालेगाव) मुंबई, पुणेपाठोपाठ मालेगावात कोरोनाचा उद्रेक झाला. रोज 20- 25 अहवाल पॉझिटिव्ह येऊ लागल्याने दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या या शहराचे काय होणार, अशी चिंता अनेक जण व्यक्त करू लागले व अजूनही करीत आहेत. मात्र, प्रयोगात आघाडीवर असलेल्या मालेगावकरांनी कोरोनावर घरीच उपचार करून मात करण्यास प्रारंभ केला आहे. दुर्घटनांतून बोध घेत शहर सावध कोरोनावर कोविड सेंटरमध्ये केले जाणार उपचार व पद्धती जाणून घेत, स्थानिक डॉक्‍टरांच्या मदतीने घरीच कोरोना संशयितांनी ओटू कॉन्सट्रेटर व ऑक्‍सिजन लावून उपचार सुरू केले आहेत. अनेकजण यामुळे कोरानामुक्त झाले आहेत. पंधरा दिवसांत पूर्व भागातून पन्नासपेक्षा जास्त रुग्ण आले नाहीत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 81 टक्‍क्‍यांवर आले. शहरातील अंत्यविधीचे "मिट्टी देने चलो भाईयो' पुकारे कमी झाले. सहा दिवसांत बडा कब्रस्तानात फक्त 27 दफन विधींची नोंद झाली. नैमित्तिक सरासरीपेक्षा ही संख्या कमी आहे. एप्रिलमध्ये येथे तिप्पट दफनविधी झाल्याने हाहाकार माजला होता. शहरात क्षयरोग, दमा, अस्थमा, मधुमेह असलेले रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचे शिकार झाले. काहींना वेळेवर उपचार, ऑक्‍सिजन मिळू शकले नाही. या सर्व दुर्घटनांतून बोध घेत शहर सावध झाले. नागरिकांनी ऍलोपॅथी, होमिओपॅथी, युनानी या सर्व पॅथींचा वापर केला. त्याशिवाय हकीम व मन्सुराचा काढा यांचाही वापर झाला. घरी भाडेतत्त्वावर ऑक्‍सिजन सिलिंडर हाय रिस्क रुग्णांना ऑक्‍सिजनची गरज ओळखून अनेकांनी सुमारे 40 ते 50 हजारांचे ओटू कॉन्सट्रेटर खरेदी केली. या यंत्राची विक्रीही वाढली. काहींना स्थानिक डॉक्‍टरांच्या मदतीने घरी भाडेतत्त्वावर ऑक्‍सिजन सिलिंडर उपलब्ध करून घेतले. शंभरापेक्षा अधिक ऑक्‍सिजन सिलिंडर या पद्धतीने वापरात आहेत. कोरोनामुक्त झालेल्या गल्ली- मोहल्ल्यातील रुग्णही हा आजार जीवघेणा नाही. जुजबी उपचार व काळजी घ्या बरे व्हाल, असा संदेश देत दिलासा देत आहेत. पूर्व भागातील रुग्णसंख्या घटल्याने रमजाननंतर रुग्ण मोठ्या संख्येने वाढतील, यासाठी भव्य टेंट कोविड सेंटरची उभारणी मागे पडली. याउलट जीवन, मन्सुरा, म्हाळदे, सहारा हे कोविंड सेंटर बंद पडले. पूर्वेकडे फरान व हज सेंटर सुरू आहे. हज सेंटरला पाच- दहा रुग्ण आहेत. ओटू यंत्र विक्री : 70

खासगी तत्त्वावर घरपोच सिलिंडर : 100

एचक्‍युसी टॅबलेट विक्री : 60 हजार हेही वाचा > काय सांगता...कोरोनाबाधित रुग्ण पाचव्या दिवशीच जाणार घरी?...पण शिव्यांची लाखोली खाणारे डॉक्‍टर आता देवदूत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना दिली जाणारी युनिर्व्हसल ट्रीटमेंट शहरात अनेकांना माहीत झाली आहे. पहिले पाच दिवस एचक्‍युसी टॅबलेट पाचशे व दोनशे मिलिग्राम, अँटिबायोटिक इंजेक्‍शन अझीप्रोमाईसीन पाचशे, पॅरासिटेमॉल सकाळ, सायंकाळ गोळ्या, व्हिटॅमिन सी टॅबलेट. गंभीर रुग्णास ऑक्‍सिजन व अत्यवस्थ रुग्णास व्हेंटीलेटर. एसपीओटू 94 पेक्षा कमी झाल्यास. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल माहिती झाल्याने उपचार सुलभ झाले आहेत. खासगी डॉक्‍टरांना पीपीई किट मिळाल्याने घरगुती उपचारात मदत झाली आहे. महिन्यापूर्वी शिव्यांची लाखोली खाणारे डॉक्‍टर आता देवदूत ठरत आहेत. हेही वाचा >...अन्यथा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापणार...वाचा सविस्तर

Web Title: Corona patients in Malegaon overcame Corona with treatment at home nashik marathi news