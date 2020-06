जांभूळ खाण्यासाठी मोजा आता दुप्पट पैसे ...... सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक/नरकोळ : आयुर्वेदिकदृष्ट्या रुग्णांना उपयुक्त असणारे जांभूळ बाजारात दाखल झाले आहे. यंदा कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील विक्रेते पुढे येत नसल्याने आवक कमी होत आहे. त्यामुळे जांभळाचा दर 100 ते 120 रुपये प्रतिकिलो आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दर दुप्पट आहेत. बागलाण तालुक्‍यातील पश्‍चिम पट्ट्यातील आदिवासी बांधव दर वर्षी जांभूळ विक्रीसाठी शहरात येतात. यंदा कोरोनामुळे त्यावर परिणाम झाला. मधुमेही रुग्ण जांभूळ खरेदीला पसंती देतात. जांभळाच्या बिया कोरड्या करून नंतर त्यांची भुकटी बनविल्यास मधुमेहींना उपयुक्त ठरते. लांबट आकाराची जांभळे चवीला आंबट, गोड, रसरशीत असतात. प्राचीन काळापासून भारतात जांभळांचा आहाराबरोबर औषधात समावेश केला जातो. जांभळाचा मोसम कमी दिवसांचा असतो. हे झाड अत्यंत ठिसूळ असते. जांभळे काढण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. जांभळाचे उपयोग

-मधुमेहींना फायदेशीर, रुक्तशुद्धी, पिष्टमय पदार्थाचा साखरेत रूपांतर करण्यास आळा.

-पोटदुखी, अपचन, अशुद्ध ढेकर येणे या विकारावर जांभळाचे सरबत उपयोगी.

-दात, हिरड्या मजबुतीसाठी जांभळाच्या सालीच्या काढ्याने गुळण्या करतात.

-जांभळाच्या पानात "ई' जीवनसत्त्व.

-जांभळात लोह, कॅल्शिअम, फॉस्फरस व "क' जीवनसत्त्व

