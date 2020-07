कोरोनामुळे यंदा साधेपणाने गणेशोत्सव

नाशिक ः शहरातील गणेशोत्सवाची परंपरा खंडित होऊ नये म्हणून कोरोनाचा प्रादुर्भाव बघता यंदा उत्सव साधेपणाने करण्याचा निर्णय नाशिक महानगर गणेशोत्सव महामंडळाच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. सर्व मित्रमंडळांनी जास्तीत जास्त तीन फुटांच्या गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करून उत्सव साजरा करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. तीन फुटापर्यंत मूर्तीची प्रतिष्ठापनेचा निर्णय

महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. महामंडळाने सर्व गणेश मित्रमंडळाशी संपर्क साधून मनोगत जाणून घेतले. राज्यात कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी शासनाला आर्थिक चणचण भासू नये म्हणून महामंडळातर्फे यथाशक्ती मुख्यमंत्री निधीला आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. या वर्षी कमी जागेवर गणेशोत्सव साजरा करणार असलो तरी सालाबादप्रमाणे सर्व हक्क अबाधित राहतील. मागील वर्षीप्रमाणेच सर्व मंडळांना परवानगी मागील वर्षीप्रमाणेच सर्व गणेशोत्सव मंडळांना परवानगी देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पोलिस आयुक्त विश्‍वास नांगरे पाटील यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. बैठकीला पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, पौर्णिमा चौघुले, सहाय्यक पोलिस आयुक्त मंगलसिंग सूर्यवंशी, महामंडळाचे अध्यक्ष समीर शेटे, नगरसेवक गजानन शेलार, विनायक पांडे, शंकरराव बर्वे, प्रथमेश गिते, राजेंद्र बागूल, रामसिंग बावरी, पद्माकर पाटील, गणेश बर्वे, लक्ष्मण धोत्रे, सत्यम खंडाळे, बबलू परदेशी, विजय ठाकरे उपस्थित होते.

