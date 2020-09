जिल्हाभरात पावसाची आबादाणी; आठ धरणे भरली शंभर टक्के

नाशिक/इगतपुरी : महाराष्ट्राची चेरापुंजी तथा पावसाचे माहेरघर असणाऱ्या तालुक्याच्या पश्चिम आणि उत्तर पट्ट्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासुन होत असलेल्या जोरदार पावसाच्या हजेरीमुळे धरणांमधील पाणी साठा वाढण्यास मदत झाली आहे त्यामुळे तालुक्यातील मध्यम स्वरुपाची धरणे शंभर टक्के भरली असुन पावसाच्या आभाळ मायेमुळे दारणा धरण 97,भावली 100,मुकणे 83,वालदेवी 100,तर कडवा धरण 100 टक्के भरले आहे याबरोबरच जिल्ह्यातील धरणांमध्येही भरघोस अशी वाढ झाली आहे.

दरम्यान जून व जुलै हा पावसाचा हंगाम कोरडा गेल्याने जिल्हावासियांवर पाणीबाणीचे संकट निर्माण झाले होते धरणांमध्ये जेमतेम 50 ते 60 टक्के जलसाठा राहीला होता.त्यामुळे सर्व अपेक्षा ऑगस्ट महिन्याकडून होती. पावसानेही मागील दोन महिन्याची कसर भरुन काढत दमदार हजेरी लावली.मागील 15 ते 20 दिवसात चांगल्या पावसामुळे मोठी व मध्यम धरणे झपाट्याने भरली. जिल्ह्यात मुबलक पाणीसाठा दरम्यान सप्टेंबरच्या प्रारंभी जिल्ह्यात पाण्याची मुबलक उपलब्धी असल्याने सार्‍यांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील प्रकल्पांत आज उपलब्ध असलेला 86 टक्के साठा गत वर्षाच्या तुलनेत 6 टक्क्यांनी कमी असला तरी चालू महिन्यात देखील पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने दिला असल्याने धरणांतील जलसाठा गतवर्षीची पातळी गाठण्याची चिन्हे आहेत.दरम्यान जिल्हयातील भावली, वालदेवी, हरणबारी, केळझर, माणिकपूंज,भोजापूर, कडवा, नागासाक्या ही मध्यम व छोट्या क्षमतेची धरणे शंभर टक्के भरली असून ओव्हर फ्लो झाली आहेत धबधबे ओस पडले पावसाळी पर्यटनाला ग्रहण :सतत कोसळणाऱ्या पावसाच्या सरी, दाट धुक्के व वेगाने वाहणारे वारे,यामुळे निर्माण झालेला हिरवागार गालीचा हिरवाईने नटलेले डोंगर,ढगांच्या दुलईत शिरलेली शिखरे व कडेकपारीतून वाहत येणाऱ्या निर्झराचे उंचावरून पडणारे धबधबे,असे मनमोहक चित्र सध्या तालुक्यत निर्माण झाले आहे या निसर्गाचे सौंदर्य अनुभवण्यासाठी या दिवसात पावसाळी पर्यटकाची एकच गर्दी होत असे, मात्र कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर लादण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे भरलेली धरणे, खळखळणारे धबधबे अक्षरशः ओस पडले आहेत असा आहे धरणनिहाय पाणीसाठा :

( सर्व आकडे टक्केवारित ) :

दारणा :97, भावली :100, मुकणे :83, वालदेवी :100, कडवा :100, गंगापुर :96, कश्यपी: 68 गौतमी गोदावरी:80, आळंदी:80, पालखेड :89, करंजवण :77, वाघाड:82, ओझरखेड :64, पुणेगाव :90 ,तिसगाव:29, नांदूरमध्यमेश्वर :82, भोजापूर :100, चणकापूर:94,पुनद :95, हरणबारी :100, केळझर:100, गिरणा:82,

नागासाक्या :100, माणिकपुंज:100 संपादन - रोहित कणसे

