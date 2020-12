मका हमीभाव खरेदी पडल्याने शेतकरी हतबल; क्विंटलमागे बसतेय ५०० रुपयांची झळ 

येवला ( जि. नाशिक) : शासकीय आधारभूत किंमत योजनेच्या मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने खरेदी बंद पडली आहे. याला आठवडा उलटला तरी शासनस्तरावरून उद्दिष्टवाढीसह खरेदी सुरू होत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आता प्रतिक्विंटलमागे भावात ५०० रुपयांची झळ सहन करत मका विक्रीचा सपाटा लावला आहे. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. हमीभावाची खरेदी बंद झाल्याने खासगी बाजारातील आवक वाढली असून, भावात ४० ते ८० रुपयांची घसरण झाली आहे. नाइलाजास्तव खासगी बाजाराची वाट शासकीय आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेत मार्केटिंग फेडरेशनने दिलेल्या पत्रानुसार २ नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन पद्धतीने खरेदी सुरू केली होती. अंदाजे १८ नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू झाली व ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत असताना बुधवारी (ता.१६) राज्यासाठीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने ऑनलाइन पोर्टल बंद होऊन मका खरेदीला ब्रेक लागला आहे. जिल्ह्यातून येवल्यात सर्वाधिक एक हजार ४१२ शेतकऱ्यांनी मका विक्रीला नावनोंदणी केली असून, त्यापैकी ६०० शेतकऱ्यांना खरेदीचे एसएमएस पाठविले, तर फक्त ३२८ शेतकऱ्यांकडून सुमारे २० हजार क्विंटल मका खरेदी झाली आहे. अचानक खरेदी बंदमुळे हजारावर शेतकऱ्यांचे मकाविक्री बाकी असून, अनेकांनी तर खरेदीचा नंबर जवळ आल्याने मका तयार करून ठेवली होती. त्यातच खरेदी सुरू होईल या प्रतीक्षेत आठवडा उलटला तरी कुठल्याही हालचाली नसल्याने आता शेतकरी बाजार समितीसह व्यापाऱ्यांकडे मका विक्री करत आहेत. हेही वाचा - वडिलांसोबतची लेकीची 'ती' ड्राईव्ह शेवटचीच; पित्याचा ह्रदय पिळवटून टाकणारा आक्रोश सरासरी ४० ते ५० हजारांचा भुर्दंड हमीभाव एक हजार ८५० रुपयांचा मिळत असताना खासगी बाजारात मात्र एक हजार १०० ते एक हजार ४६४ व सरासरी एक हजार ३५० रुपयांचा दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ५०० रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे शंभर क्विंटलच्या आसपास मका निघत असल्याने सरासरी ४० ते ५० हजारांचा भुर्दंड प्रत्येक शेतकऱ्याला यामुळे सहन करण्याची वेळ येत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने समन्वयाने निर्णय घेऊन पुन्हा हमीभावाची मका खरेदी करावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून शेतकरी करत आहेत. मका खरेदीबाबत मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी चर्चा झाली आहे. या संदर्भातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच मका खरेदी सुरू होईल.

- भारती पवार, खासदार शासकीय भरड धान्य खरेदीला उनापुरा एक महिनाही झाला नसून खरेदीचा लक्ष्यांक पूर्ण झाल्याने खरेदी थांबविली. शासकीय अनागोंदीमुळे अवघे फक्त चार-पाच टक्केच शेतकरी नावनोंदणी करतात. असे असूनही एकूण उत्पादनाच्या एखाद्या टक्के खरेदीवरच शासनाचा लक्ष्यांक पूर्ण होत असेल, तर अनागोंदी स्पष्ट दिसते. एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के लक्ष्यांक निर्धारित करून खरेदी झाली, तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.

- हरिभाऊ महाजन, तालुकाध्यक्ष, प्रहार शेतकरी संघटना हेही वाचा - जेव्हा पोटच्या गोळ्यांसह मातेचे मृतदेह दिसले पाण्यावर तरंगताना; शेतकऱ्यांना भरला थरकाप असे मिळताय बाजार समितीत भाव

ता. १६ - १३०१ ते १४४६

ता. १७ - १३०० ते १४५८

ता. १८ - १२६५ ते १४६०

ता. १९ - १२७८ ते १४६४

ता. २१ - ११७५ ते १४३५

ता. २३ - ११८१ ते १४४१

ता. २४ - १२५० ते १४४०

