सामनगाव शिवारात बिबट्याच्या  हल्ल्यात  चारवर्षीय  मुलगा जखमी 

सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक/ एकलहरे,:ओम विष्णू कडभाने अंगणात खेळत असताना बिबट्याने त्याच्या मानेवर हल्ला करीत जखमी केले. उपस्थित मुलाच्या नातेवाइकांनी आरडाओरडा केल्याने बिबट्याने ओमला सोडून पळ काढला. हा मुलगा मामाच्या घरी आला होता. जखमी मुलाला बिटको हॉस्पिटलमध्ये नेले असता, तेथे सर्जन नसल्याने ओमवर उपचार होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर त्याला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती पंचायत समिती सदस्य विजय जगताप यांनी दिली. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी शिवाजी जगताप, सुभाष जगताप, संजय जगताप, लकी ढोकने, भीमराव जगताप, चंद्रशेखर जगताप, मंगेश ढोकणे व ग्रामस्थांनी केली आहे.

