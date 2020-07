नको औत, नको बैलजोडी , दुचाकीवरच करू कोळपणी 

भगवान हिरे ः सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक/ साकोरा : बैलजोडी असल्याशिवाय कोणत्याही पिकाची पेरणी करता येणे शक्‍य नसताना जाटपाडे (ता. मालेगाव) येथील शेतकरी नानाभाऊ मान व दीपक जिंजर यांनी आपल्या दुचाकीमागे त्या मापाचे कोळपणीयंत्र बनवून कोळपणी केली. बैलजोडी बाजारात घ्यायला गेलो होतो. तिची किंमत 70 हजार ते एक लाखापर्यंत होती. बैलजोडी घेऊन तिचे पालनपोषण करण्यासाठी एक मनुष्य व चारापाणी लागणार हा विचार करून बैलजोडी परवडणारी नाही म्हणून घरी येऊन दुचाकीच्या मापाचे कोळपणीयंत्र बनवून चार एकर कोळपणी केली. या यंत्रामुळे माझा खर्च व वेळही वाचला आणि चार एकरची कोळपणी चांगल्या प्रकारे झाली. जाटपाडेच्या शेतकऱ्यांची शक्कलच न्यारी बैलजोडीने कोळपणी केल्यास पाचशे रुपये एकर याप्रमाणे चार एकरसाठी दोन हजार रुपये लागले असते. मात्र दुचाकीच्या सहाय्याने चार एकरसाठी अवघे चारशे रुपये लागले. दुचाकीचे कोळपी बनविण्यासाठी 1500 रुपये खर्च आला. बैलजोडी महाग असल्यामुळे मी ती विकत घेऊ शकलो नाही. भाडोत्री औत पण मिळाले नाही म्हणून दुचाकीचे कोळपणीयंत्र बनविले. त्यासाठी एकरी एक लिटर पेट्रोल व एक तास वेळ अशा प्रकारे 360 रुपयांत माझी चार एकर कपाशी पिकाची कोळपणी झाली.

-नानाभाऊ मान शेतकरी, जाटपाडे कपाशी पिकात दुचाकी बांधावर फिरवताना कसरतीने एकही रोप न मोडता मी दुचाकी वळवत होतो. ओळीत दुचाकी चालवणे ही पण एक कसरत आहे. त्रास झाला. मात्र आमचा वेळ आणि पैसे वाचले.

दीपक जिंजर, जाटपाडे बैलजोडीचे कोळपणी यंत्रापेक्षा कमी खर्चात दुचाकीचे यंत्र बनविले. हे यंत्र शेतकऱ्याला कमी खर्चात उपयोगी आले. ते यशस्वी झाल्याचा मला आनंद आहे.

बाली सोनवणे, मल्हारवाडी, नांदगाव

