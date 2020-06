तो दोन तास झाला ओलाचिंब .....टळले अनेक अपघात 

तो दोन तास झाला ओलाचिंब

निफाडच्या तरुणामुळे टळले अपघात

सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक/नांदूरमध्यमेश्वर,ता. 15 ः अपघात झाल्यानंतर झालेल्या गर्दीत मदतीला धावणारे बोटावर मोजण्याइतपत असतात.कारण अनेकांची मनोवृत्ती कशाला हवी उठाठेव अशीच असते मात्र याला निफाडच्या लॉण्ड्रीचालकाने फाटा दिला आहे. दुकान बंद करुन घराकडे जात असतांना ड्रेनेजच्या मोठ्या खड्यात अनेक जीवघेणे अपघात होत असल्याचे त्यांना दिसले आणि भरपावसात दोन तास ओलेचिंब होत त्यांनी वाहनधारकांना रस्ता दाखवीत अनेक अपघात होण्यापासून वाचवले.

शनिवार (ता.13 जून ) वेळ संध्याकाळी पाच वाजता... निफाड शहरातील बसस्टॅड पासून शहरात जाणाऱ्या शार्टकट रस्त्यावर ड्रेनेजचा मोठा खड्डा आहे.कदाचीत प्रशासनाला तो बुजविण्याचा विसर पडला असावा. शहरातून आत बाहेर जाणारी दुचाकी, चारचाकी वाहने याचा वापर करतात. पावसाचे पाणी या रस्त्यावरुन वाहत असल्याने दोन तीन वाहने खड्ड्यात पडुन वाहनांचे नुकसान तर झालेच परंतु वाहनचालकही जखमी झाले. रस्त्याशेजारीच न्यु रॉयल लॉंड्री असून पाच वाजता सर्व दुकाने बंद झाल्यानंतर लॉंड्री कारागीर प्रविण राऊत आपले दुकान बंद करुन दुकानाबाहेर उभे असतांना त्यांच्या लक्षात हा प्रकार आला. ते पावसाची तमा न बाळगता मैलाचा दगड म्हणुन दिड ते दोन तास धो -धो पावसात खड्डा असलेल्या ठिकाणी उभे राहीले आणि जाणाऱ्या येणाऱ्या वाहनांचे नुकसान व जखमी होण्यापासून वाचवले डोळ्यादेखत दोन ते तीन वाहने खड्ड्यात पडली. काही वाहनधारक जखमी झाले. भर पावसात कोणाची मदत घ्यावी,कोणाला सांगावे यापेक्षा मीच त्या ठिकाणी उभा राहीलो आणि वाहनधारकांना खड्‌डा असल्याची कल्पना दिली. माणुसकीच्या भावनेने अनेक अपघात होण्यापासुन वाचले यापेक्षा मोठा आनंद नाही.

प्रवीण राऊत,लॉड्री कारागीर,निफाड.

Web Title: It has been two hours since the accident was averted due to the youth of Niphad