दोन महिण्यानंतर जाखोरीत बिबट्या जेरबंद

नाशिक :तालुक्‍यातील दोनवाडे-वंजारवाडी भगूर पासून तर शिंदे, पळसे, जाखोरी, बाभळेश्‍वर, कोटमगाव, हिंगणवेढे पर्यत बिबट्याचा मुक्त संचार असल्याने नागरिकांत भितीचे वातावरण होते. यातच दोन महिन्यात दोनवाडे, हिंगणवेडे आणि बाभळेश्‍वर याठिकाणी बिबट्यांनी हल्ला करत तीन चिमुकले आणि एका वृद्धास ठार मारले होते. तसेच काही गंभीर जखमी देखील केले होते. गेल्या चार दिवसात सामनगाव आणि कोटमगाव या ठिकाणी 14 वर्षीय आणि चार वर्षीय चिमुकल्यावर बिबट्याने हल्ला देखील केला होता. यात 14 वर्षीय युवक बालंबाल बचाविला होता तर दुसरा गंभीर जखमी झाला होता. त्यामुळे परिसरातील बिबट्यास जेरबंद करण्याची मागणी ग्रामस्थांनामधून जोर धरत होती. यातच या नरभक्षक बिबट्यास ठार मारण्याची मागणी देखील लोकप्रतिनिधींनी केली होती. या भागातील गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप अन्‌ भीतीचे वातावरण यामुळे वनविभागामार्फेत याठिकाणी बिबट्यास जेरबंद करण्याकरीता प्रयत्न करत होती. त्याकरीता परिसरात बिबट्याच्या मागावर 10 ते 15 पिंजरे, ट्रॅप कॅमेरे देखील बसविण्यात आले होते. दोन दिवसांपुर्वी येथील शेतकरी बबलू सय्यद यांच्या गट क्रमांक 285 मध्ये वनपाल मधुकर गोसावी, वनरक्षक गोविंद पंढरे, प्रवीण राठोड, यांनी बिबट्याच्या मागावरून पिंजरा बसविला होता. गुरूवारी रात्री या पिंजऱ्यात अखेर बिबट्या जेरबंद झाला.

