लॉकडाऊनसाठी जमवलेला तळीरामांचा मद्यसाठा संपला..तर विक्रेत्यांनी गैरफायदा घेत काय केले बघा..

नाशिक : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाउन आहे, तर अत्यावश्‍यक व जीवनावश्‍यक सेवा वगळून सर्व व्यवसाय, व्यवहार बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे मद्यविक्रीही बंद आहे. अशाही परिस्थितीमध्ये तळीरामांनी लॉकडाउनची शक्‍यता गृहीत धरून मद्यसाठा करून ठेवला होता. त्यांचाही साठा संपलेला आहे. याचाच काही विक्रेत्यांनी गैरफायदा घेत काय केले बघा... काय केले विक्रेत्यांनी कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाउन आहे, तर अत्यावश्‍यक व जीवनावश्‍यक सेवा वगळून सर्व व्यवसाय, व्यवहार बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे मद्यविक्रीही बंद आहे. अशाही परिस्थितीमध्ये तळीरामांनी लॉकडाउनची शक्‍यता गृहीत धरून मद्यसाठा करून ठेवला होता. त्यांचाही साठा संपलेला आहे. याचाच काही विक्रेत्यांनी गैरफायदा घेत चार ते पाच पटीने चढ्या भावाने मद्यविक्री सुरू केली. यात काही वाइन शॉप, परमिट रूमचालक व बिअर शॉपीवाल्यांचाही सहभाग होता. कोरोनामुळे लॉकडाउन असतानाही चोरी-छुप्या रीतीने मद्यविक्री करणाऱ्या जिल्ह्यातील आठ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ही कारवाई केली असून, यात तीन बिअर शॉपी, चार परमिट रूम व एका वाइन शॉपचा समावेश आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने लावलेले सील तोडून काही विक्रेते दारूसाठा बाहेर काढून काळ्या बाजारात त्याची विक्री करीत होते. ही बाब राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या लक्षात येताच, त्यांनी त्याची शहानिशा केली. यात नाशिक शहरासह कळवण, चांदवड व इतर तालुक्‍यांतील विक्रेत्यांचा सहभाग आढळला. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यातील आठ मद्य विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत. 192 गुन्हे दाखल

जिल्ह्यात दोन भरारी पथके आणि तीन पथकांकडून अवैध दारूविक्रीवर करडी नजर ठेवली जात आहे. लॉकडाउनदरम्यान अवैधरीत्या दारूविक्री, वाहतूक व साठा केल्याप्रकरणी 192 गुन्हे दाखल केले आहेत. -डॉ. मनोहर अंचुळे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

Web Title: Licenses of eight liquor dealers suspended In lockdown nashik crime marathi news