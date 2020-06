कंटेन्मेंट झोनच्या कालावधीमुळे नांदगावकर संभ्रमात

सकाळ वृत्तसेवा

नांदगाव, ता. 12 : दाट लोकसंख्येच्या घनतेमुळे शहरातील मध्यवर्ती भागाचे संकुचन झाले आहे. कोरोनाच्या रुग्णाची वास्तव्याची ठिकाणे कंटेन्मेंट झोन झाल्याने नांदगाव शहराची चांगलीच कोंडी झाली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सुरूच राहिली, तर मोठी होळी परिसरातील नागरी वसाहतींसोबतच व्यावसायिक अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. सध्या 28 दिवसांचा कालावधी दीड ते दोन महिने वाढण्याच्या नुसत्या कल्पनेने रहिवासी व व्यावसायिक काळजीत पडले आहेत. मोठी होळी परिसरात दोनशे मीटरच्या अंतरात चार रुग्ण सापडले. पहिला रुग्ण 1 जूनला, तर चौथा सात जूनला आढळल्याने परिसर प्रतिबंधित झाला. यातील एका रुग्णाचा 9 जूनला मृत्यू झाला. तोवर तीनशे मीटरचे अंतर नियम बदल्यामुळे शंभर मीटरवर आले. आधीचा एप्रिल व मे महिन्याचा काळ व पुन्हा दीड ते दोन महिने घरात राहण्याची वेळ आली, तर नागरिकांचे आर्थिक कंबर मोडेल, म्हणून कंटेन्मेंट झोनचा कालावधी कमी होईल का, अशी उत्सुकता नागरिकांत आहे. मोठी होळी भागात किराणा, कापड, औषधे, अडतदार, स्टेशनरी, सराफांची दुकाने व मुख्य बाजारपेठ आहे. महावीर मार्गावर नामको व महाराष्ट्र बॅंक आहे. गांधी चौकात एचएफडीसी बॅंक आहे. तेथील व्यवहार बंद पडल्याने व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. संभाजी गल्लीसह छोट्या-छोट्या गल्ल्यांमधील महिलांना सार्वजनिक प्रसाधनगृहांचा वापर करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. कंटेन्मेंटचा नकाशा नसल्याने संभ्रमात भर पडत आहे. नियम तोडले, तर कारवाई होण्याची भीती आहे. बाधित रुग्णाचा मृत्यू झाला असो की तो बरा होऊन घरी आलेला असो. त्या दिवसापासून पुढचे 28 दिवस कंटेन्मेंट झोन असणार आहे.

-उदय कुलकर्णी, तहसीलदार

Web Title: Nandgaonkar in confusion due to the duration of the containment zone