नाशिकच्या स्पर्धेत चीन-पाकिस्तान चितपट...निर्यातीचा गाडा येऊ लागलाय रुळावर!

नाशिक : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कांदा निर्यात कमी झाली व मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन बुडाले तरी कांदा निर्यातीची गाडी रुळावर यायला सुरवात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आलेल्या पाकिस्तान व चीनच्या कांद्याला नाशिकचा कांदा टक्कर देत आहे. चीतपट करीत आहे. परिणामी, स्थानिक बाजारात कांद्याचे भाव वाढायला लागले आहेत. नाशिकमध्ये क्विंटलमागे दोनशे रुपयांनी वाढ नाशिकच्या टनाच्या कांद्याचा भाव 250 डॉलर म्हणजे, 16 रुपये किलोपर्यंत आहे. पाकिस्तानच्या कांद्याचा टनाचा भाव 260 डॉलर आहे. मात्र पाकिस्तानपेक्षा नाशिकच्या कांद्याची चव तिखट असल्याने तो ग्राहकांच्या पसंतीला उतरला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भारताने कांदा निर्यातबंदी केल्यावर पाकिस्तानने 60 ते 70 रुपये किलो या भावाने कांद्याची विक्री केली होती. तसेच भारतीय कांद्याचे ग्राहक आपल्याकडे खेचले होते. आता मात्र नाशिकच्या कांद्याने जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याचा डंका वाजवला आहे. कोरोना संसर्गाच्या लॉकडाउनमधील शिथिलतेच्या पार्श्‍वभूमीवर कांद्याच्या निर्यातीचा गाडा हळूहळू रुळावर येऊ लागला आहे. त्यातच "निसर्ग' चक्रीवादळामुळे आवक कमी झालेली असताना मागणी वाढल्याने पिंपळगाव बसवंतमध्ये क्विंटलभर कांद्याचा सरासरी भाव 900 रुपये झाला होता. पिंपळगावला मंगळवारी (ता.2) 850 रुपये भाव मिळाला होता. लासलगावमध्ये सरासरी भाव 700 रुपयांपर्यंत स्थिर राहिला आहे. नाशिकमध्ये क्विंटलमागे दोनशे रुपयांनी वाढ होऊन सरासरी 800 रुपये, असा भाव निघाला. येवल्यात 600 रुपये क्विंटल असा सरासरी भाव राहिला. पाकिस्तान कांद्याचा भाव कमी अशक्‍य पाकिस्तानमध्ये घरगुती वापरासाठी कांद्याची मागणी अधिक आहे. त्यामुळे सध्याच्या टनाला 260 डॉलरपेक्षा भाव कमी होईल, अशी शक्‍यता नसल्याचे पाकिस्तानच्या निर्यातदारांकडून सांगितले जात आहे. भारतीय कांदा पोचण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी लागतो आणि कंटेनरला दीड लाखाचे भाडे द्यावे लागते. पाकिस्तानला जवळच्या आखाती देशातील भागात कंटेनरचे भाडे पन्नास हजार रुपयांपर्यंत जाते आणि प्रवास दोन दिवसांचा आहे. त्यामुळे अशा भागात नाशिकच्या कांद्याच्या मागणीची काय स्थिती राहील याची पडताळणी निर्यातदारांनी केली आहे. त्यामध्ये त्याही भागात नाशिकचा कांदा भाव खाईल, असा विश्‍वास निर्यातदारांना मिळाला आहे. सिंगापूरमध्ये तीन किलोच्या नाशिकच्या कांद्याची बॅग 80 रुपयांमध्ये विकली जात आहे. निर्यातदारांच्या संघटनेची अनुदानाची मागणी



बेंगळूरू रोझ कांद्याच्या वाणाला निर्यातीसाठी पाच टक्के अनुदान मिळायचे. आता ते तीन टक्के करण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित देशांतील कांद्याच्या निर्यातीच्या टनाचे दहा टक्के प्रोत्साहन अनुदान सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने बंद केले आहे. हे अनुदान मिळावे, अशी मागणी निर्यातदार संघटनेने केंद्राकडे केली आहे. हे अनुदान मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अधिकचे चार पैसे मिळण्यास मदत होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे. सद्यःस्थितीत मॉन्सूनचे वेध लागले असल्याने मॉन्सूनचे आगमन झाल्यावर शेतकरी खरिपाच्या कामात व्यस्त होतील आणि कांद्याची आवक कमी होऊन कांद्याच्या भावात किलोला एक ते दोन रुपयांनी वृद्धी होण्याची शक्‍यता निर्यातदारांना वाटत आहे. कांद्याचे बाजारभाव

(आकडे क्विंटलला सरासरी रुपयांमध्ये)

बाजारपेठ आजचा भाव कालचा (ता. 2) भाव मुंगसे 625 530

कळवण 750 750

चांदवड 680 670

मनमाड 600 600

सटाणा 775 775

नामपूर 775 750 निर्यातीची स्थिती

(सर्वसाधारणपणे आठवड्याला कंटेनरमध्ये) देश पूर्वी आता

श्रीलंका 250 ते 300 200

दुबई 200 ते 300 140 ते 150

मलेशिया 100 ते 120 85 ते 90

