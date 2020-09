नाशिक : पहिल्‍या टप्प्‍यात कोरोनामुळे तरुणांचा मृत्‍युदर लक्षणीय असल्‍याचे वृत्त २७ जुलैला ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. परंतु आता मृतांच्‍या संख्येत वाढ होतानाच वयोगटही बदलला असून, सद्यःस्‍थितीत चाळिशी ओलांडलेले रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण अधिक असल्‍याचे आढळले आहे. वाचा सविस्तर.. कोरोनाचे नव्वद टक्‍के बळी चाळिशी ओलांडलेले

पहिल्‍या टप्प्‍यात कोरोनामुळे तरुणांचा मृत्‍युदर लक्षणीय असल्‍याचे वृत्त २७ जुलैला ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. परंतु आता मृतांच्‍या संख्येत वाढ होतानाच वयोगटही बदलला असून, सद्यःस्‍थितीत चाळिशी ओलांडलेले रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण अधिक असल्‍याचे आढळले आहे. जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या ४० हजारांपेक्षा जास्त असून, त्यात रोज सरासरी एक हजार रुग्‍णांची भर पडत आहे. समाधानाची बाब म्‍हणजे बरे होणाऱ्या रुग्‍णांचेही प्रमाण लक्षणीय असून, सद्यःस्‍थितीत सुमारे साडेसात हजारांहून अधिक बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. असे असले तरी जिल्ह्यात कोरोनामुळे झालेल्‍या मृत्‍यूंची संख्याही एक हजारांच्‍या उंबरठ्यावर पोचली आहे. ६१ वर्षांपुढील रुग्‍णांच्‍या मृत्‍यूंची संख्या सर्वाधिक जिल्ह्यात पहिला व त्यानंतरचे काही कोरोनाबळी मालेगावमधीलच राहिले. परंतु, नाशिक शहर व ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत जाताना मृत्‍यूंच्‍या संख्येतही वाढ होत गेली. यात, चाळीस वर्षांआतील रुग्‍णांच्‍या मृत्‍यूचे प्रमाण तुलनेने कमी बघायला मिळत आहे. ६१ वर्षांपुढील रुग्‍णांच्‍या मृत्‍यूंची संख्या सर्वाधिक असून, त्‍यापाठोपाठ ४१ ते ६० वर्षे वयोगटांतील रुग्‍णांचा कोरोनामुळे बळी गेला आहे. हेही वाचा > धक्कादायक! कोरोनाबाधित मृतदेह नातेवाईकांना काढून नेण्यास सांगितले; वैद्यकीय अधीक्षकांनी मागविला खुलासा शहरातील ५८ टक्‍के, तर मालेगावचे साडेबारा टक्‍के बळी

सोमवार (ता. ७)च्‍या आकडेवारीनुसार नाशिक महापालिका हद्दीत ५३८, नाशिक ग्रामीण २७५, तर मालेगाव महापालिका हद्दीतील मृतांची संख्या ११६ आहे. यात ५८ टक्‍के मृत्‍यू शहरातील, साडेबारा टक्‍के मृत्‍यू मालेगाव महापालिका हद्दीतील, तर २९.६० टक्‍के मृत्‍यू नाशिक ग्रामीण भागातील अर्थात अन्‍य तालुक्‍यांतील आहेत. जिल्हाबाह्य मृत रुग्‍णांची संख्या २४ इतकी आहे. हेही वाचा > गोणीतून चिमुरड्याचा आवाज येताच ते थबकले...अमानवीय घटनेने नागरिकांत संताप पुरुषांचे प्रमाण ५५ टक्‍के, ४५ टक्‍के महिला जिल्ह्यात बाधितांची संख्या वाढत असतानाच कोरोनामुळे मृत्यूंची संख्याही वाढत आहे. एक हजाराच्‍या उंबरठ्यावर सोमवारपर्यंत एकूण ९५७ झालेल्या मृत्‍यूंमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील ९२९ मृत्‍यू असून, २४ रुग्‍ण अन्य जिल्ह्यांतील आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील मृतांमध्ये तब्‍बल नव्वद टक्‍के रुग्‍ण हे ४१ व त्यापेक्षा जास्त वयाचे आहेत. वीस वर्षांआतील केवळ दोन रुग्‍ण दगावले आहेत. मृतांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण ५५ टक्‍के असून, ४५ टक्‍के महिला आहेत.

असे आहे मृत्‍यूंचे वयोगटनिहाय प्रमाण

वयोगट शहर नाशिक ग्रामीण मालेगाव

पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला

० ते २० वर्षे ० १ ० ० १ ०

२१ ते ४० वर्षे ४२ १५ २० ३ ३ ७

४१ ते ६० वर्षे १५० ५९ ७० ३९ ४० २६

६१ वर्षांपुढील १९४ ७७ ९३ ५० २८ ११

