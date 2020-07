विहीर नव्हे त्यांचे नशीबच गाडले गेले... 

नाशिक/ अंबासन ः येथील हरी कापडणीस यांची गट क्रमांक 431 मध्ये दोन एकर शेती असून, याच शेतीवर कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. वीज कोसळल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यांसमोरच विहीर जमीनदोस्त झाल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. वीज विहिरीत कोसळल्यानंतर संपूर्ण शिवार हादरून गेले होते. मोठा आवाज झाल्याने शेतातील रहिवाशांमध्ये भीती पसरली होती. द्याने गावात शेतकऱ्याचे चार लाखांचे नुकसान

विहीर पूर्णपणे ढासळली आणि जवळच असलेल्या विजेचा खांबही विहिरीत गाडला गेला. ग्रामपंचायत सदस्य मधुकर कापडणीस यांनी महसूलचे तलाठी व वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात माहिती दिली. तलाठी योगेश मेश्राम, वीज वितरण कंपनीचे सहाय्यक अभियंता रवी धोटे यांनी पाहणी केली. संबंधित शेतकऱ्यास नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

Web Title: Not the well, their destiny was buried ..