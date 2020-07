साहेब आले,पंचनामा झाले मात्र रुपया भेटला नाही..... 

भाऊसाहेब गोसावी ः सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक/चांदवड ः शिंगवे (ता. चांदवड ) येथील शेतकरी दशरथ शिंदे व मंगलबाई शिंदे या दाम्पत्याची शिंगवे शिवारात दोन एकर शेती आहे. याच दोन एकरांवर हे कुटुंब आपला उदरनिर्वाह करीत होते. नोव्हेंबर मध्ये अतिवृष्टी झाली अन्‌ कांद्याच्या उभ्या पिकांसह त्यांच आख्ख शेतच वाहून गेलं. वाहून गेलेल्या शेताची पाहणी करण्यासाठी थेट केंद्रीय पथकच त्यांच्या शेतात आलं.या पथकाबरोबर विभागीय आयुक्त राजाराम माने, आमदार डॉ राहुल आहेर, प्रांताधिकारी सिद्धार्थ भंडारे, तहसीलदार प्रदीप पाटील यांच्या सह सर्वच अधिकारी पदाधिकारी आले होते. त्या दिवशी पाहून फोटो काढून गेले ते आजपर्यंत कोणी त्यांची विचारपूस करायला सुद्धा आलं नाही.

तरीही खचून न जाता हात उसने करून कर्ज काढून, शेजारच्या शेतकऱ्यांची मदत घेऊन या दाम्पत्याने आपली शेती पुन्हा तयार केली. शेती तयार करताना गावातीलच जे सी बी वाले मढे, ज्यांच्या शेतातून चारशे ट्रॉली माती आणली ते लक्ष्मण आहेर यांनी मदतीचा हात दिला. आज पुन्हा नव्याने सरकारच्या मदतीशिवाय उभं राहून या जिद्दी शेतकऱ्याने आपल्या शेतात मका,भुईमूग करून शेत हिरवंगार केलं आहे. आता नशीबाने अन्‌ निसर्गानं साथ दिली तर घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी कष्ट करायचे बस एवढीच या दाम्पत्याची अपेक्षा आहे. " नोव्हेंबर च्या अतिवृष्टीत अशा अनेक शेतकऱ्यांचे शेत वाहून गेले यापैकी कुणालाही मदत मिळाली नाही. हे सगळे नुकसान ग्रस्त शेतकरी माय बाप सरकारच्या मदतीची वाट पाहत आहेत. हि वेगळी मदत सोडाच पण साधी इतर शेतकऱ्यांना मिळालेली हेक्‍टरी आठ हजार रुपयांची मदतही त्यांना मिळालेली नाही असे या दाम्पत्याने सांगितले.

Web Title: officer came, got a panchnama but did not meet the rupee