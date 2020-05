धक्कादायक! कोरोना पॉझिटिव्ह सापडूनही प्रतिबंधित क्षेत्रात होतोय 'असा' प्रकार

नाशिक / इंदिरानगर : कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शनिवारी (ता. 2) सप्तशृंगीनगर ज्योतिष सेंटर, श्री रेसिडेन्सी, दत्तमंदिर, गणराज परिसर आदी भाग सील करण्यात आला. त्यानंतर मालपाणी इमारतीसह आसपासच्या भागातील नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. तपासणी करताना धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. आरोग्य विभागाच्या तपासणीचा दावा नागरिकांनी फेटाळला

कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शनिवारी (ता. 2) सप्तशृंगीनगर ज्योतिष सेंटर, श्री रेसिडेन्सी, दत्तमंदिर, गणराज परिसर आदी भाग सील करण्यात आला. त्यानंतर मालपाणी इमारतीसह आसपासच्या भागातील नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. तपासणी करताना संबंधित फक्त "कोणाला काही त्रास असेल तरच समोर या अन्यथा येऊ नका". घरात जाऊन फक्त "कुणाला काही त्रास आहे का," अशी विचारपूस करून निघून गेल्याची माहिती याच भागातील रहिवासी संतू गोडसे, फकिरा सहाणे, दौलत चुंभळे, प्रवीण सोनवणे, जे. श्रीकांत, पाटील आदींनी दिली. सर्व भागातील नागरिकांच्या आवश्‍यक तपासण्या पुन्हा करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. आरोग्य विभागाने 429 घरांना भेट दिल्याची माहिती जारी केली असली तरी त्यातही अनेकांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. दरम्यान, सिडकोतील सावतानगर भागातही असाच प्रकार सुरू असल्याचे या भागातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आरोग्य विभागाने तपासणीचे केलेले दावे साशंक आहेत. अनेक नागरिकांचा या भागातून फोन येत असून, योग्य पद्धतीने तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. माझ्या घराच्या मागील भागही सील करण्यात आला. तेथे कोणतीही तपासणी झाली नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. -सुदाम डेमसे, स्थानिक नगरसेवक माहिती देणाऱ्यांमध्ये नगरसेवक सुध्दा पाथर्डी फाटा भागातील एक्‍स्प्रेस इन हॉटेल परिसरातील मालपाणी सॅफ्रनमध्ये कोरोनाचा बाधित रुग्ण सापडल्यानंतर येथील प्रतिबंधित क्षेत्रात आरोग्य विभागाने सुमारे सतराशे जणांची तपासणी केल्याचा दावा नागरिकांनी खोडला आहे. संबंधित कर्मचारी फक्त तोंडी विचारपूस करून गेल्याची धक्कादायक माहिती येथील नागरिकांनी दिली. यात स्थानिक नगरसेवक सुदाम डेमसे यांचाही समावेश आहे.

