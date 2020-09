नाशिक : नाशिक शहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाग्रस्त आणि इतर अशा एकूण दीड हजार रुग्णांना रोज ऑक्सिजनची आवश्‍यकता भासत आहे. पण महापालिका व सरकारी रुग्णालयाला ऑक्सिजन पुरवठ्याचा प्रश्‍न तयार झाला आहे. त्यावर उपाय म्हणून बिटकोसाठी वीस, डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयासाठी दहा आणि जिल्हा सरकारी रुग्णालयासाठी वीस, असे एकूण ५० किलोलिटरचे तीन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. ८) घेण्यात आला. विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या उपस्थितीत आरोग्य, महापालिका, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये पुरवठादारांना दर वाढवून देण्याचेही ठरले आहे. पुण्याच्या आयनॉक्स कंपनीतर्फे नाशिकमधील अमोल जाधव यांच्या पिनॅकल कंपनीला दिवसाला १७ हजार किलोलिटरचा एक टँकरभर लिक्विड ऑक्सिजन उपलब्ध होतो. यापूर्वी श्री. जाधव हे जिल्हा रुग्णालयाला ४० सिलिंडरचा पुरवठा करत होते. आता मात्र जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांसह जिल्हा रुग्णालयासाठी ५५० जम्बो सिलिंडरची दिवसाला आवश्‍यकता भासू लागली आहे. श्री. जाधव हे पूर्वी महापालिकेच्या रुग्णालयासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा करत नव्हते; पण एकेदिवशी रात्री डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयासाठी ऑक्सिजन कमी पडल्यावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी श्री. जाधव यांच्याकडून सिलिंडर नेले. मग महापालिकेने तीन महिन्यांच्या पुरवठ्यासाठी श्री. जाधव यांच्याकडे मागणी नोंदवली. तेव्हापासून महापालिकेच्या रुग्णालयासाठी सिलिंडरचा पुरवठा सुरू झाला. जिल्हा रुग्णालय आणि महापालिकेची दोन रुग्णालये या व्यतिरिक्त शहरातील इतर रुग्णालयांना श्री. जाधव हे ऑक्सिजनचा पुरवठा करत आहेत. टनामागे ७० रुपयांची वाढ शक्य जिल्हा रुग्णालयाला टनाला १३० रुपयांच्या आसपास दर ऑक्सिजनचा दिला जायचा. मात्र, खासगी रुग्णालयांकडून तीनशे रुपये दर दिला जातो. त्यामुळे ऑक्सिजनचा दर वाढवणे हा एक आणि दुसरा म्हणजे स्वतःचा प्रकल्प उभारणे, असे पर्याय जिल्हा रुग्णालयापुढे उपलब्ध होते. त्यामुळे टनामागे ७० रुपयांची वाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय पंधरा ते वीस दिवस पुरेल इतका २० किलोलिटरचा ऑक्सिजनचा प्रकल्प ५६ लाखांमध्ये उभारणे शक्य असल्याने येत्या चार दिवसांमध्ये त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्याचवेळी टाक्या रिफील करण्यासाठीची निविदा काढली जाणार आहे. ‘स्टँड बाय’ टँकरची आवश्‍यकता



श्री. जाधव यांच्याखेरीज सातपूरमध्ये दिवसाला ८०० सिलिंडर आणि आणखी दोन प्रकल्पांतून ७०० असे दीड हजार सिलिंडरचे दिवसाला उत्पादन होते. मात्र श्री. जाधव यांच्याखेरीज दुसरा टँकर नसल्याने तीन कंपन्यांना पुण्याहून कंपनीकडून येणाऱ्या टँकरमधील मिळणाऱ्या लिक्विड ऑक्सिजनवर अवलंबून रहावे लागते. लिक्विड ऑक्सिजन उपलब्धतेचा प्रश्‍न मार्गी लागण्यासाठी 'स्टँड बाय' टँकरची नाशिकसाठी आवश्‍यकता अधोरेखित झाली आहे. विल्होळीचा प्रकल्प विनामूल्य देण्याची तयारी पिनॅकलचे संचालक अमोल जाधव यांनी विल्होळी शिवारात जाधव गॅसेस प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. त्याची दिवसाला २० टन ऑक्सिजन पुरवठ्याची क्षमता आहे. त्याच्या काही मान्यता बाकी आहेत. त्याची पूर्तता करून एक आठवड्यात हा प्रकल्प विनामूल्य चालविण्यास देण्याची तयारी श्री. जाधव यांनी दर्शवली आहे. यंत्रणेने त्याबद्दलचा विचार केल्यास लिक्विड ऑक्सिजन उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे दिसते. व्हेंटिलेटरचे रुग्ण ‘सिव्हिल'मध्ये शहरातील ऑक्सिजनची आवश्‍यकता असलेले रुग्ण महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ठेवायचे. त्याचवेळी जिल्हा रुग्णालयात व्हेंटिलेटरची आवश्‍यकता असलेल्या रुग्णांची व्यवस्था करण्याचे प्रशासनातर्फे ठरविण्यात आले आहे. शिवाय महापालिकेच्या नादुरुस्त असलेल्या व्हेंटिलेटरच्या दुरुस्तीसाठी कंपनीचे अभियंते येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ मंत्र्यांशी विभागीय आयुक्त साधणार संपर्क



नाशिकसाठी पूर्वी ५० टन लिक्विड ऑक्सिजन दिवसाला उपलब्ध व्हायचा. ऑक्सिजनची वाढती गरज लक्षात घेऊन नाशिकसाठी २२ टन आणि खानदेशसह इतर भागासाठी २८ टन लिक्विड ऑक्सिजन देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात नाशिकची वाढती गरज लक्षात घेऊन अधिकचे लिक्विड ऑक्सिजन देण्याच्या सूचना देण्याविषयीची विनंती करण्यासाठी विभागीय आयुक्त मंत्र्यांशी संपर्क साधणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यातून लिक्विड ऑक्सिजनचा पुरवठा वापरल्यावर शहरातील एका रुग्णालयात उपलब्ध सात टन ऑक्सिजनच्या व्यवस्थेचा वापर करणे यंत्रणेला शक्य होणार आहे. ऑक्सिजनसाठीची धावाधाव शहरामध्ये ऑक्सिजन उपलब्धतेचा प्रश्‍न गंभीर बनला असल्याने रुग्णालयांच्या डॉक्टरांची धावाधाव सुरू झाली आहे. मार्चमध्ये दोन हजार ते बावीसशे रुपयांना मिळणाऱ्या ऑक्सिजनच्या जम्बो सिलिंडरला आठ हजार रुपये आता द्यावे लागतात. त्यातूनही ऑक्सिजन उपलब्ध होईल, याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे ऑक्सिजन प्रकल्पात जाऊन रेशनप्रमाणे रांग लावावी लावण्याच्या कटू अनुभवाला डॉक्टरांना सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील एका रुग्णालयात व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णासाठी ऑक्सिजन कमी पडू लागला. त्यामुळे रुग्णाची प्रकृती सुधारण्याऐवजी खलावत चालल्याचे निदर्शनास आल्यास स्वतंत्र सिलिंडरची व्यवस्था करावी लागली. पुरेशा ऑक्सिजनसाठी प्रकल्पात पहाटेपर्यंत थांबावे लागले. हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी संपादन - किशोरी वाघ

