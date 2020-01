Nashik Accident : "दुर्घटनाग्रस्तांच्या दु:खात मी सहभागी" पंतप्रधान मोदी यांचे ट्विट

नाशिक : मेशी (ता. देवळा) येथे बसचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने राज्य परिवहन महामंडळाची बस ऍपे रिक्षाला घेऊन थेट विहिरीत कोसळून (ता.२८) भीषण अपघात झाला. दरम्यान, घटनास्थळी रात्री उशिरापर्यंत मदतकार्य सुरू होते. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले असून दुर्घटनाग्रस्तांच्या दु:खात मी सहभागी आहे असे म्हटले आहे

पंतप्रधान मोदी यांचे ट्विट-

The accident in Maharashtra’s Nashik district is unfortunate. In this hour of sadness, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover at the earliest: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) January 29, 2020