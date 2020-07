नाशिक सायकलिस्ट्स फाउंडेशनच्या अध्यक्षपदी राजेंद्र वानखेडे

नाशिक : नाशिक सायकलिस्ट्स फाउंडेशनच्या अध्यक्षपदी शहरातील बांधकाम व्यावसायिक राजेंद्र किसन वानखेडे यांची निवड करण्यात आली आहे. नाशिक सायकलिस्ट्स फाउंडेशनच्या संचालक मंडळाच्या सदस्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत 10 सदस्य वैयक्तिक अंतर ठेऊन प्रत्यक्ष तर दहाहून अधिक सदस्य ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे सहभागी झाले होते. सिव्हील इंजिनियर असलेले राजेंद्र वानखेडे यांनी १९८३ पासून ते १९९९ पर्यंत शासकीय सेवेत पाटबंधारे विभागात अभियंता या पदावर काम केले असून त्यानंतर शासकीय सेवेचा राजीनामा देऊन बांधकाम व्यावसायीक म्हणून सुरूवात केली. राजेंद्र वानखेडे पंढरपूर वारीत सात वेळा प्रत्यक्ष व नियोजनात सहभागी झाले असून दरवर्षी 2 ऑक्टोबरला होणाऱ्या नाशिक ते मुंबई एकता रॅलीची धुरा गेल्या चार वर्षांपासून वानखेडे यांच्याकडे आहे. रत्नाकर आहेर यांच्याकडून पदभार स्वीकारणारे वानखेडे नाशिक सायकलिस्ट्स फाऊंडेशनचे पाचवे अध्यक्ष असतील. विशाल उगले, दिवंगत जसपालसिंग विर्दी, प्रवीण खाबिया यांनी फाउंडेशनतर्फे अनेकाविध उपक्रम राबवून नाशिकला सायकल कॅपिटल करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. सामान्य नाशिककर हा सायकलवर फिरला पाहिजे इंधन मुक्त प्रवास झाला पाहिजे सायकल चालवून आरोग्य चांगले राहिले पाहिजे व नवीन सायकलिस्टला व्यासपीठ मिळाले पाहिजे यासाठी आपण वर्षभर वैविद्यपूर्ण उपक्रम राबवणार असून नाशिक शहर हे सायकलचा असलेला ब्रँड टिकवून ठेवण्यासाठी आपण कामकाज करणार आहोत - राजेंद्र वानखेडे

