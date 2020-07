पोलिस उपअधीक्षकांचा सिनेस्टाईल पाठलाग.....

नाशिक/ येवला :मनमाडचे पोलिस उपअधीक्षक समीरसिंह साळवे बुधवारी (ता.2) रात्री नगर- मनमाड मार्गावरील येवला तालुक्‍यात पथकासह रात्रीचा गस्त घालत असताना मनमाडकडे जात असतांना अनकाई शिवारात रसत्याच्या कडेला (एमएच 15, बीए 8791) थांबलेला दिसला. याचवेळी ट्रकच्या कॅबीनमध्ये दोन व्यक्ती चालक व क्‍लीनर यांना तलवारीचा धाक दाखवून मारहाण करीत त्यांना लुटत असल्याचे दिसले. यावेळी पोलिस उपअधीक्षक साळवे यांनी पोलिस गाडी ट्रकजवळ नेताच पोलिसाच्या तावडीत सापडू म्हणून या दोघा दरोडेखोरांनी आपल्या आणखी दोघा साथीदारांसह दोन मोटारसायकलींवरून येवल्याच्या दिशेने पळ काढला. साळवे यांनी देखील त्यांचा पाठलाग सुरू केला. पोलिसांनी या दरोडेखोरांना धानोरे शिवारात थांबविण्याचा प्रयत्न केला असता एका दरोडेखोरास एक दरोडेखोर पोलिसांच्या ताब्यात आलाच. मात्र अंधाराचा फायदा घेत इतर तिघे जण मात्र पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पकडलेल्या दरोडेखोराकडे चौकशी करताच त्याने आपले मयूर ऊर्फ बच्चा संजय सोनवणे (रा. फत्तेबुरूज नाका, येवला) असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी त्याच्याकडे कसून चौकशी केली असता त्यांने आपले इतर तिघे साथीदारा पप्पू ऊर्फ हृषीकेश शिंदे (रा. गंगादरवाजा, येवला), करण चव्हाण (रा. फत्तेबुरूज नाका, येवला), सोम्या, (रा. नागडे, ता. येवला) यांची नावे देखील सांगितली. पोलिसांनी या संशयित दरोडेखोराकडून मोटारसायकल, मोबाईल व रोकड असा 47 हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

ट्रकचालक राकेशकुमार गोलीचंद याच्या तक्रारीवरून येवला तालुका पोलिस ठाणे येथे चौघा संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: The robber was caught by the Deputy Superintendent of Police while chasing Cinestyle in Yeola taluka of Nashik district.