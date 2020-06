खडी वाहणारी ट्रक ठरली त्याच्यासाठी काळ

ट्रकच्या धडकेत देवगावला एक ठार

नाशिक / सोग्रस, ता. 10 ः देवगाव (ता. चांदवड) येथे ट्रक व मोटारसायकल यांच्यात झालेल्या अपघातात ऊर्धूळ (ता. चांदवड) येथील संपत ठाकरे (वय 45) या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला.

श्री. ठाकरे हिरो मोटारसायकलवर (एमएच 15 जीजी 6529) जात असताना देवरगाव येथून दीड किलोमीटरवर रस्त्याचे काम सुरू असल्याने त्या कामावर डांबर खडी वाहण्यासाठी असणारा ट्रक (एमएच 41 केजी 2799) चालक मागे घेत असताना मोटारसायकलला धडक दिली. या धडकेत श्री. ठाकरे जागीच ठार झाले. ठाकरे यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले व मुलगी असा परिवार आहे.

