बेरोजगार पतीला तिची खंबीर साथ 

राजेंद्र दिघे : सकाळ वत्तसेवा

नाशिक / मालेगाव कॅम्प : गृहिणी असलेल्या सोनाली आहेर यांच्या पतीचे कॅम्प भागातील शाकंबरी कॉलनीतील यांचे पाच डिव्हीजन रोडवर छोटे हॉटेल होते. ते कोरोनात बंद झाल्याने पती रवी आहेर बेरोजगार झाले. घरात कोंडून घेतल्यागत स्थिती असलेल्या परिस्थितीत उदरनिर्वाह कसा करायचा? असा प्रश्‍न या दाम्पत्यापुढे उभा होता. मात्र बारावी शिकलेल्या सोनाली यांनी लोकांची गरज ओळखत घरगुती इव्हेंट संस्कृतीचा फायदा घेतला. केक दुकानांसह बेकरी लॉकडाऊनमध्ये बंदच होत्या. युट्युबच्या मदतीने केक बनवणे शिकत घर खर्चासाठी मार्ग शोधला. नागरिकांनाही मोबाईलद्वारे घरपोच सुविधेमुळे ताजा विविध प्रकारचा "केक' उपलब्ध झाला. घरकाम सांभाळून पाचशे रूपये रोज

लॉकडाऊनमुळे खरंतर कुठल्याही प्रकारचे शिक्षण न घेता स्वावलंबी होण्याची संधी मिळाली. ईच्छा असली की मार्ग सापडतो हा प्रत्यय आल्याचे आहेर यांनी सांगितले. लॉकडाऊन काळात दर दिवशी पाच-सहा केक वरुन सध्या ग्राहकांच्या पसंतीने प्रमाण वाढले आहे. ब्लॅक फॉरेस्ट, व्हाईट फॉरेस्ट, पायनापल, स्ट्राबेरी, मॅंगो, जेल केक, चॉकलेट केक अशा विविध प्रकारचे पाव, अर्धा, एक किलो या आकारात कलात्मक केक त्या बनवतात. यामुळे दिवसाकाठी चारशे ते पाचशे रूपये घरकाम सांभाळून मिळत आहेत. या छोट्या घरगुती व्यवसायातून घरखर्चाला हातभार लागल्याचा आनंद या गृहिणीच्या चेहऱ्यावर दिसतो. लोकांच्या गरजा ओळखून असे घरगुती व्यवसाय महिलांनी करावेत असे आहेर यांनी सांगितले. तसेच कुठलीही नवीन गोष्ट व्यवसाय म्हणून अवघड वाटते. जीवनात आलेल्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागते. सहज केलेला प्रयत्न माझ्या घरास आधार ठरला. ही संधी कोरोनाच्या परिस्थितीत मला नवीन प्रेरणा व बळ देणारी ठरली. पतींचे पाठबळ यात महत्वपूर्ण ठरल्याचेही त्या सांगतात.

Web Title: she gives economical support her family nashik malegaon marathi news