धक्कादायक....  कोरोना काळातच वैद्यकीय अधिक्षकांची दांडी ,विधानसभा उपाध्यक्ष संतापले 

धक्कादायक....

कोरोना काळातच वैद्यकीय अधिक्षकांची दांडी

वणी ग्रामीण रुग्णालयात विधानसभा उपाध्यक्ष संतापले

सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक / वणी, ता. 15 : येथील ग्रामिण रुग्णालयात विधानसभा उपाध्यक्ष आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी सोमवारी (ता.15) अचानक भेट दिली.सध्या सर्वत्र कोरोना संसर्ग वाढत असतांनाही रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकिय अधिक्षक गेल्या पंधरा दिवसांपासुन रुग्णालयात फिरकले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार आमदार झिरवाळ यांना उघडकीस आला. तर अस्वच्छतेने रुग्णालयाचेच आरोग्य बिघडल्याचेही निर्दशनास आल्याने त्यांनी जिल्हा शल्यचिकीत्सकांशी संपर्क करीत कारवाईचे आदेश दिले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात वाढत असल्याने विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ हे दिंडोरी तालुक्‍यातील वैद्यकिय सेवेचा आढावा घेत आहेत. त्यामध्ये त्यांनी वणीतील ग्रामिण रुग्णालयास अचानक भेट दिली. तेव्हा मुख्य वैद्यकिय अधिक्षक अरुण पवार हे रुग्णालयात हजर नसल्याचे दिसले. याबाबत अधिक चौकशी केली असता उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी ते रजेवर असल्याचे सांगितले. परंतु त्याच्या गैरहजर राहण्याच्या नियमित तक्रारी यापुर्वीही आमदारांकडे स्थानिकांनी केल्या होत्या. म्हणुन चौकशीसाठी ना. झिरवाळ यांनी नाशिक येथे जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांच्याशी मोबाईलवरुन चौकशी केली असता ते वैद्यकिय अधिक्षक रजेवर नसल्याचे समजले . यावेळी वणी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच मनोज शर्मा, राजेंद्र गोतरणे आदींनी रुग्णालयातील गैरकारभाराचा व रुग्णांची होणाऱ्या हेळसांडीचा पाढा झिरवाळ यांच्या समोर मांडला. झिरवाळ यांनी रुग्णालयातील आंतररुग्ण कक्ष, स्वच्छता गृहाची पाहणी केली असता तेथे चक्क मद्याची बाटली आणि रुग्णालयात कुठेही सॅनिटायझरचा वापर होत नसल्याचे तसेच रुग्णालयात टेबल व अन्य कपड्यावर रक्ताचे डाग दिसून आले. यावेळी शरद महाले, किशोर शेलार, राजु परदेशी आदी उपस्थित होते.

Web Title: Shocking .... During the Corona period, the Medical Superintendent absent , the Vice President of the Assembly got angry