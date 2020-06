धक्कादायक .....गोठ्यामध्ये दिसले असे काही कि ते पळालेच.......

नाशिक/दिंडोरी : शेतकरी वडजे यांच्या मळ्यात अतिविषारी प्रजातिचा साप फुरसे आढळून आला. त्यांनी तत्काळ वरखेडा येथेल सर्पमित्र दीपक धामोडे व त्याचे सहकारी हृषीकेश, अभिजित, तुषार, अनिकेत यांच्याशी संपर्क साधला. या सर्वांनी गोठ्यात धाव घेऊन अतिविषारी फुरसे सुरक्षित पकडत वन विभागाच्या स्वाधीन केले. वन विभागाचे अधिकारी सहाणे, वनरक्षक सागर वाघचौरे यांनी सापाला जंगलात सोडले. राज्यातील चार विषारी सापांपैकी फुरसे साप अतिविषारी असल्याचे सहाणे यांनी सांगितले. दिंडोरी तालुक्यात आढळले अनेक दुर्मिळ बिनविषारी साप तालुक्‍यात काही दिवसांपासून विविध गावांत अनेक बिनविषारी दुर्मिळ सापांचेही दर्शन झाले. त्यामध्ये रसेल कुकरी, हा साप अवनखेडचे शेतकरी गणेश जाधव यांच्या शेतात पकडण्यात आला. धुळनागीन भाऊसाहेब उफाडे यांच्या मळ्यात पकडण्यात आली, तर बिनविषारी साप पाणदिवड "विरोळा' या सापाच्या दहा पिलांना जीवदान देण्यात आले. ही सापाची दहा पिले अवनखेडच्या कैलास वसाळ यांच्या मळ्यात पकडण्यात आली होती. निमविषारीमध्ये हरणटोळ "माळीण' हा साप अवनखेड येथील पॉलिझिंन्टा गेस्ट हाउसमध्ये पकडण्यात आला आहे. या सर्व सापांच्या नोंदी दिंडोरी वन विभागाने करून त्यांना जंगलात सोडून देण्यात आले.

Web Title: Shocking ..... saw something in the barn that he ran away ....