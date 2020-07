एसटी महामंडळाला उपरती, नाथांच्या वारीचे भाडे केले परत

नाशिक: सुमारे सव्वाशे वर्षापासून त्र्यंबकेश्वरहून पंढरपूरला पायी जाणारी पण यंदा कोरोना महामारीमुळे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसने पंढरपूरला रवाना झालेल्या संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथांच्या वारीच्या भाड्यापोटी ७० हजार रुपये भाडे आकारले. चार दिवसांपूर्वीच प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागाची बैठक झाली.त्यानंतर विविध यंत्रणा कामाला लागल्या. एसटी महामंडळाने वारीच्या त्र्यंबकेश्वर ते पंढरपूर वारीसाठी शिवशाही बसची सोय केली. त्यापोटी ७० हजार रुपये भाडे आकारले विशेष म्हणजे निवृत्तीनाथ महाराज देवस्थानकडून ते स्विकारले. नाथांची वारी आज जेव्हा त्र्यंबकेश्वर ते पंढरपूर प्रवास करुन पोहोचली तेव्हा राज्यात इतर कुठल्याच पालखीकडून एसटी महामंडळाने भाडे आकारले नसतांना राज्यातील मानांच्या पालख्यापैकी एक असलेल्या नाथांच्या पालखीकडून भाडे आकारले कसे हा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर स्वता परिवहन मंत्री अनिल परब यांनाच खुलासा करावा लागला. पालखीकडून भाडे आकारले हे चूकच असल्याची कबूली द्यावी लागली. तसेच हे भाडे कुणी आकारले याच्या चौकशीचे निर्देश देतांनाच, श्री परब यांनी एसटीचे आगारप्रमुख के. एल. पाटील यांना पाठवून सन्मानाने धनादेश परत केला एसटी भाडे आकारणी स्थानीक पातळीवर परस्पर झालेली आहे. तशा कुठल्याही सूचना नव्हत्या. त्यामुळे वारीकडून भाडे कसे आकारले याची चौकशी करणार आहे. तसेच त्वरीत सन्मानाने भाडे परत करण्याचे निर्देश दिले आहे.

-अनिल परब (परिवहन मंत्री)

