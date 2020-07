कोरोना सेंटरसाठी कर्मचारी गेले पण ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे..... 

नांदगाव/वाखारी ः येथे कोरोना विलगीकरण कक्ष सुरू करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात आलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ग्रामस्थांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. आरोग्यसेविका रमा गुंजाळ, आशासेविका संगीता काकळीज व वाल्याबाई वाघ या वाखारी उपकेंद्रात इमारतीच्या साफसफाईसाठी आल्या होत्या. मात्र मध्यवर्ती ठिकाणी हे केंद्र सुरू करण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. सारताळे येथील आश्रमशाळेत साडेतीन महिन्यांपासून विलगीकरण केंद्र कार्यान्वित आहे, मात्र आदिवासी विकास विभागाने 1 जुलैपासून आश्रमशाळांचे कामकाज सुरू करण्याचे आदेश काढल्याने तालुक्‍याच्या आरोग्य विभागाची नव्या जागेसाठी बुधवारी धावपळ झाली. ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे स्वच्छता करण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना माघारी परतावे लागले. सुरक्षेच्या कारणास्तव नागरिकांचा विरोध

वाखारी येथील उपकेंद्राच्या इमारतीतीत अद्यापही वीजपुरवठा सुरू नाही. त्यालगतच तलाठी कार्यालय, व्यायामशाळा, पशुवैद्यकीय दवाखाना, माध्यमिक विद्यालय व इंदिरानगर वसाहत असल्याने ग्रामस्थांनी सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून आपला आक्षेप नोंदविला. जवळच असलेल्या अंगणवाडीत गर्भवती महिलांची तपासणी व लहान बालकांचे लसीकरण केले जाते, अशा मध्यवर्ती ठिकाणी कोरोनासाठीचा कक्ष सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. या वेळी जनार्दन काकळीज, हरी चव्हाण, कौतिक काकळीज, सीताराम चव्हाण, मधुकर चव्हाण, योगेश काकळीज, संजय काकळीज, बाळनाथ चव्हाण, ईश्‍वर काकळीज, दीपक चव्हाण आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

