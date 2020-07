...या कारणांमुळे गुरुवारी शहरात पाणीपुरवठा बंद

नाशिक ः महावितरण कंपनीतर्फे वीजतारा भूमिगत करण्याचे काम हाती घेतले जाणार असल्याने गंगापूर व मुकणे धरणातून होणारा पाणीपुरवठा गुरुवारी (ता. 9) दिवसभर बंद राहणार आहे. शुक्रवारी (ता. 10) कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. गंगापूर धरण रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन येथे महावितरण कंपनीकडील 132 केव्ही सातपूर व 132 केव्ही महिंद्र या दोन एक्‍स्प्रेस फीडरवरून जॅकवेलसाठी 33 केव्ही वीजपुरवठा कार्यान्वित असून, ओव्हरहेड लाइन फीडर खतीब फार्म ते वास्तुविशारद महाविद्यालयादरम्यान भूमिगत केली जाणार आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा बंद राहणार आहे. पाथर्डी फाटा येथे पाणीपुरवठा वितरण विभागामध्ये व्हॉल्व्ह बसविण्याचे काम हाती घेतले जाणार असल्याने मुकणे धरणातून होणारा पाणीपुरवठा बंद केला जाणार असल्याने गुरुवारी संपूर्ण शहरातील पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने कळविले आहे.

Web Title: There is no water in Nashik city on Thursday