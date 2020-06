त्यांनी चीनी वस्तू फोडल्या आणि जाळल्याहि ...का ते वाचा ....

नाशिक / देवगाव, ता. 13 ः येथे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे चीनच्या वस्तूंची होळी करण्यात आली. चीनने कोरोनाचा प्रसार जाणूनबुजून केला असल्याचा आरोप करत होळी करत वस्तू फोडून चीनचा निषेध केला.

भारतीय सीमारेषेवर सध्या चीनच्या लष्कराकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने आक्रमण केले जात आहे. त्यामुळे भारतीय सैनिकांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी आणि चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी चिनी बनावटीच्या वस्तू वापरणे बंद करावे, असे आवाहन ब्राह्मण महासंघाचे धनंजय जोशी यांनी केले. या वेळी वैभव जोशी, सुमीत जोशी, राजेंद्र जोशी, अनिल कुलकर्णी, अनिल जोशी, विकास जोशी, दीपक अढांगळे, राजेंद्र कांबळे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

