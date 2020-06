काम पूर्णत्वासाठी त्यांची अनोखी शक्कल

काम पूर्णत्वासाठी अनोखी शक्कल

मग काय झाला ना एकदाचा निर्णय

नाशिक / पेठ : एकीकडे स्मार्टसिटी अंतर्गत शहरांमधील सुस्थितीत असलेले डांबरी रस्ते खोदून त्याठिकाणी सिमेंट कॉंक्रीटचे रस्ते तयार केले जात आहेत. तर दुसरीकडे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. पावसाळ्यात तर खड्ड्यांमध्ये चक्क माती वा मुरूम टाकून मलमपट्‌टीचे सोपस्कार होतात. अशा स्थितीत स्थानिक रहिवाशांना कधी रस्त्यांवरील खड्ड्यांत वृक्षारोपण तर कधी पदरमोड करून खड्डे बुजवावे लागतात. मात्र अतिदुर्गम अशा दोन आदिवासी गावांमधील ग्रामस्थांनी रस्त्यासाठी काय केले ते एकदा वाचाच... अवघी दोन किमी लांबी पेठ तालुक्‍यात असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या दोन गावांना जोडणाऱ्या एका रस्त्याचे काम ठेकेदाराने अपूर्ण अवस्थेत सोडून दिले आहे. या रस्त्याची लांबी बघितली तर अवघी दोन किमी तरीही ठेकेदाराने काम अर्धवट ठेवल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. वडपाडा ते बेहमाळ या दोन गावांदरम्यानचा हा रस्ता असून या रस्त्यासाठी दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाबाहेरच दोन दिवसांपासून "अनोखे' आंदोलन सुरू केल्याने बांधकाम विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. शहरांशी संपर्क तुटण्याची शक्‍यता

वडपाडा ते बेहेडमाळ या रस्त्यावर शेतकरी, सामान्य नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी रोज ये - जा करतात. या रस्त्याच्या कामामुळे पुर्वीपेक्षा आता या रस्यावर पायी चालणेही कठीण झाले आहे. वाहन चालविताना जीव मुठीत घेऊन वाहन चालवावे लागते. तर दुचाकीवरील चालक अनेकवेळा रस्त्यावर पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पावसाळा सुरू झाल्याने या गावाचा शहरांशी संपर्क तुटण्याची शक्‍यता तर आहेच. शिवाय रस्ता अपूर्ण असल्याने शेतीसाठी लागणारे खते किंवा शेतीमाल बाजारात कसा न्यायचा हा प्रश्न या गावातील लोकांना सतावत आहे. यामुळे रस्त्याचे अर्धवट काम त्वरीत पूर्ण व्हावे यासाठी रविवार (ता.21) पासून दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरु केले.

आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी यश

सार्वजनिक बांधकाम विभागास विनंती करूनही ठेकेदार काम करीत नसल्याने पावसाळ्यात रस्त्यांअभावी शेकडो ग्रामस्थांना वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. रस्त्याच्या मागणीसाठी वडपाडा, बेहेडमाळ ग्रामस्थांनी गांधीगिरीचा मार्गाने सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या पेठ उपविभागीय कार्यालयापुढे "अन्नत्याग' आंदोलन सुरू केल्याने प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (ता.22) दुपारी उपोषणकर्ते व पंचायत समिती सभापती, पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यात बैठक झाली. इतके ग्रामस्थ झाले सहभागी

बैठकीत मंगळवार (ता.23) पासून काम सुरू करण्याचे आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन दुसऱ्या दिवशी मागे घेण्यात आले. जनार्दन भुसारे, प्रभाकर खेत्री, खंडू गावीत, दिलीप राऊत, राजेंद्र गावीत, पांडूरंग गाडर, नामदेव भुसारे, भिवा चौधरी, जनार्दन राऊत, मुरलीधर गवळी आदींसह 19 ग्रामस्थ आंदोलनात सहभागी झाले होते.

